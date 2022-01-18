https://tr.sputniknews.com/20220118/borrell-avrupa-guvenlik-mimarisinin-gozden-gecirilmesi-gerektigi-gorusune-katiliyoruz-1052833400.html

Borrell: Avrupa güvenlik mimarisinin gözden geçirilmesi gerektiği görüşüne katılıyoruz

Borrell: Avrupa güvenlik mimarisinin gözden geçirilmesi gerektiği görüşüne katılıyoruz

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa güvenlik mimarisinin gözden geçirilmesi gerektiği görüşüne katıldıklarını... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T01:14+0300

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dünya

avrupa

ab

josep borrell

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Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’nin oturumunda konuşan Borrell, “24 Ocak Pazartesi günü, yeni AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantımız var. Bugünden itibaren tekliflerimizi hazırlayacağız. Güvenlik mimarisiyle ilgili, ihtiyaç duyulduğunda başvurabileceğimiz hazır tekliflerimiz olmalı” dedi.1970’li yıllardan bu yana, Avrupa güvenlik mimarisiyle ilgili olanlar dahil birçok şeyin değiştiğini kaydeden Borrell, “Güvenlik mimarisinin gözden geçirilmesi, çılgın bir fikir değil, herkese uygun şekilde yapılabilir. Rusya’nın amacı buysa, güvenlik mimarisini gözden geçirme sürecinde gündemi değiştirmek ve katılımcı sayısını artırmak gerekiyor” ifadesini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avrupa, ab, josep borrell