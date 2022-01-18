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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220118/borsa-istanbulda-devre-kesici-uygulandi-1052858738.html
Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı
Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı
Borsada kapanışa doğru satışların hızlanması ve kaybın yüzde 5'i geçmesi üzerinde endekse bağlı devre kesici devreye girdi, işlemler durdu. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T17:59+0300
2022-01-18T17:59+0300
2022-01-18T17:59+0300
ekonomi
borsa
devre kesici
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BIST100 Endeksi'nde düşüşün yüzde 5'e ulaşmasının ardından devre kesici çalıştı. Bugünkü seans 1.979 puandan tamamlandı.NTV'nin haberine göre bir süredir satış dalgasında olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde düşüşler yüzde 5'i aşınca devre kesici devreye girdi ve işlemler durduruldu.İşlemlerin bugün yeniden başlamayacağı ve seansın tamamlandığı bildirildi. BIST 100 endeksi yüzde 5.08 düşüşle 1.979 puana geriledi. Bankacılık hisseleri yüzde 4,50 ile yüzde 6 arasında düşüşler sergiledi.
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borsa, devre kesici
Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı
Borsada kapanışa doğru satışların hızlanması ve kaybın yüzde 5'i geçmesi üzerinde endekse bağlı devre kesici devreye girdi, işlemler durdu.
BIST100 Endeksi'nde düşüşün yüzde 5'e ulaşmasının ardından devre kesici çalıştı. Bugünkü seans 1.979 puandan tamamlandı.
NTV'nin
haberine
göre bir süredir satış dalgasında olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde düşüşler yüzde 5'i aşınca devre kesici devreye girdi ve işlemler durduruldu.
İşlemlerin bugün yeniden başlamayacağı ve seansın tamamlandığı bildirildi.
BIST 100 endeksi yüzde 5.08 düşüşle 1.979 puana geriledi. Bankacılık hisseleri yüzde 4,50 ile yüzde 6 arasında düşüşler sergiledi.