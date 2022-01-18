https://tr.sputniknews.com/20220118/borsa-istanbulda-devre-kesici-uygulandi-1052858738.html

Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı

Borsada kapanışa doğru satışların hızlanması ve kaybın yüzde 5'i geçmesi üzerinde endekse bağlı devre kesici devreye girdi, işlemler durdu. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T17:59+0300

2022-01-18T17:59+0300

2022-01-18T17:59+0300

ekonomi

borsa

devre kesici

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BIST100 Endeksi'nde düşüşün yüzde 5'e ulaşmasının ardından devre kesici çalıştı. Bugünkü seans 1.979 puandan tamamlandı.NTV'nin haberine göre bir süredir satış dalgasında olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde düşüşler yüzde 5'i aşınca devre kesici devreye girdi ve işlemler durduruldu.İşlemlerin bugün yeniden başlamayacağı ve seansın tamamlandığı bildirildi. BIST 100 endeksi yüzde 5.08 düşüşle 1.979 puana geriledi. Bankacılık hisseleri yüzde 4,50 ile yüzde 6 arasında düşüşler sergiledi.

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borsa, devre kesici