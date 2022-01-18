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Boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşımı durdurdu
Boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşımı durdurdu
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T20:54+0300
2022-01-18T20:54+0300
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında patlama meydana geldi.Yoğun kar yağışının etkili olduğu Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'ndeki bir petrol boru hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Patlamanın ardından çıkan yangın, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna da sıçradı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi, kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.- Alevlerin yerleşim yerine sıçramasından endişe ediliyorPazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, AA muhabirine, olayı duyar duymaz olay yerine intikal ettiklerini söyledi.Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildiğini belirten Yılmazcan, şöyle konuştu:
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Boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşımı durdurdu

20:54 18.01.2022
© AAKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AA
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında patlama meydana geldi.
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'ndeki bir petrol boru hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından çıkan yangın, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna da sıçradı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi, kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

- Alevlerin yerleşim yerine sıçramasından endişe ediliyor

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, AA muhabirine, olayı duyar duymaz olay yerine intikal ettiklerini söyledi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildiğini belirten Yılmazcan, şöyle konuştu:
"Olay yeri, ilçemize 17-18 kilometre mesafede. Tüm ekiplerimiz bölgede. Duruma hakimiz ama aldığımız ilk bilgilere göre yangının sabaha kadar devam etmesi bekleniyor. Narlı yerleşim yerine de yakın bir yer. En büyük korkumuz yerleşim yerlerine sıçraması. Tüm ekipler bölgede çalışıyor. Gaziantep'ten de takviye geliyor. Hava şartları çalışma şartlarını zorlaşıyor. Tüm ekibimize teşekkür ediyorum."
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