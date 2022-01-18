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https://tr.sputniknews.com/20220118/bos-arazide-mangal-komuru-satiyordu-zabitaya-kizip-kendini-yakan-seyyar-satici-hayatini-kaybetti-1052853262.html
Boş arazide kömür satıyordu: Zabıtaya kızıp kendini yakan seyyar satıcı hayatını kaybetti
Boş arazide kömür satıyordu: Zabıtaya kızıp kendini yakan seyyar satıcı hayatını kaybetti
Muğla'nın Marmaris ilçesinde boş arazide sattığı mangal kömürü çuvallarını almasını isteyen zabıta ekiplerine kızarak, üzerine benzin döküp kendini yakan... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T15:25+0300
2022-01-18T15:32+0300
zabıta
kömür
türkiye
çuval
ölüm
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Muğla'da boş arazide sattığı mangal kömürü çuvallarını almasını isteyen Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine kızarak kendini yakan 63 yaşındaki Süleyman Ekici, yaşamını yitirdi.Vücudunda 2. ve 3. derecede yanıklar oluşan Ekici, dün ilk tedavinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Fethiye Özel Lokman Hekim Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. 2 çocuğu olduğu belirtilen Ekici’nin bugün sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi.‘Belediyenin görevi vatandaşa yardımcı olmak, böyle olmaz’Öte yandan dün yaşanan olayın ardından 2 tanık ile zabıta ekiplerinin ifadesi alındı. Ekici ile zabıta ekipleri arasında geçen konuşmaların bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Ekici’nin zabıta ekiplerine “Belediyenin görevi vatandaşa yardımcı olmak, böyle olmaz” dediği duyuldu.Ne olmuştu?Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir hafta önce boş araziye gelerek kömür satışı yapan Süleyman Ekici’yi çuvalları kaldırması için uyardı.Dün yine öğleden sonra boş araziye gelen zabıta ekipleri, Ekici’yi bir kez daha uyararak çuvalları kaldırmasını istedi. Çıkan tartışmanın ardından Ekici, aracından aldığı ve içerisinde benzin olan bidonu üzerine dökerek, çakmakla ateşe verdi. Yanan Ekici, acıyla koşmaya başladı. Bu sırada bir kişi, Ekici’nin üzerine su döküp, battaniye de sararak alevleri söndürdü. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri, Ekici’yi ambulansla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ekici’nin sabaha karşı hayatını kaybettiği bilgisi geldi.
https://tr.sputniknews.com/20220117/zabita-ekiplerinin-uyardigi-komurcu-kendini-yakti-1052824150.html
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zabıta, kömür, çuval, ölüm

Boş arazide kömür satıyordu: Zabıtaya kızıp kendini yakan seyyar satıcı hayatını kaybetti

15:25 18.01.2022 (güncellendi: 15:32 18.01.2022)
© DHAMuğla'da Ekici'nin boş arazide sattığı mangal kömürleri
Muğla'da Ekici'nin boş arazide sattığı mangal kömürleri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© DHA
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde boş arazide sattığı mangal kömürü çuvallarını almasını isteyen zabıta ekiplerine kızarak, üzerine benzin döküp kendini yakan Ekici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Muğla'da boş arazide sattığı mangal kömürü çuvallarını almasını isteyen Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine kızarak kendini yakan 63 yaşındaki Süleyman Ekici, yaşamını yitirdi.
Vücudunda 2. ve 3. derecede yanıklar oluşan Ekici, dün ilk tedavinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Fethiye Özel Lokman Hekim Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. 2 çocuğu olduğu belirtilen Ekici’nin bugün sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi.

‘Belediyenin görevi vatandaşa yardımcı olmak, böyle olmaz’

Öte yandan dün yaşanan olayın ardından 2 tanık ile zabıta ekiplerinin ifadesi alındı. Ekici ile zabıta ekipleri arasında geçen konuşmaların bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Ekici’nin zabıta ekiplerine “Belediyenin görevi vatandaşa yardımcı olmak, böyle olmaz” dediği duyuldu.

Ne olmuştu?

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir hafta önce boş araziye gelerek kömür satışı yapan Süleyman Ekici’yi çuvalları kaldırması için uyardı.
Dün yine öğleden sonra boş araziye gelen zabıta ekipleri, Ekici’yi bir kez daha uyararak çuvalları kaldırmasını istedi. Çıkan tartışmanın ardından Ekici, aracından aldığı ve içerisinde benzin olan bidonu üzerine dökerek, çakmakla ateşe verdi. Yanan Ekici, acıyla koşmaya başladı. Bu sırada bir kişi, Ekici’nin üzerine su döküp, battaniye de sararak alevleri söndürdü. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri, Ekici’yi ambulansla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ekici’nin sabaha karşı hayatını kaybettiği bilgisi geldi.
Kömürcü kendini yaktı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
TÜRKİYE
Zabıta ekiplerinin uyardığı kömürcü kendini yaktı
Dün, 20:20
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