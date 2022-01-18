https://tr.sputniknews.com/20220118/britney-spearsin-kardesinden-cagri-her-seyi-kamuoyuna-acik-yapmayi-seciyorsun-beni-ara-1052860676.html

Kardeşinden Britney Spears'a çağrı: Her şeyi kamuoyuna açık yapmayı seçiyorsun, beni ara

Kardeşinden Britney Spears'a çağrı: Her şeyi kamuoyuna açık yapmayı seçiyorsun, beni ara

Britney Spears'ın kardeşi Jamie Lynn Spears, ablasıyla kamuoyu önünde yaptığı tartışmalara artık bir son vermek istediğini söyledi. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

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Jamie Lynn Spears, cumartesi Instagram hikayesinde pop yıldızı ablasına yalvararak utanç verici laf dalaşını bitirmek istediğini belirtti. 30 yaşındaki Jamie Lynn uzunca gönderisini 40 yaşındaki ablasına, "Britney sadece beni ara" diyerek başladı.Ünlü oyuncu "Birçok kez seninle doğrudan konuşmayı ve bunu kız kardeşlerin yapması gerektiği gibi özel olarak halletmeyi denedim ama yine de her şeyi kamuoyuna açık platformlarda yapmayı seçiyorsun" dedi.Her zaman ablasının yanında olduğunu söyleyen Jamie Lynn, "Bu arada lütfen yanında olmadığımı veya bir şeyler uydurduğumu anlatmaya devam etmeyi bırak. Sana kaç kez ulaştığımı, desteklediğimi ve yardımcı olmaya çalıştığımı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bu utanç verici ve durması gerekiyor. Seni seviyorum" diye yazdı.Yeni kitabının tanıtımı için çıktığı programda konuşan Spears, verdiği röportajda ablasının bugüne kadarki en büyük destekçisi olduğunu söylemişti. Ancak Britney Spears'a yakın bir kaynak; pop yıldızının kardeşinin bu ifadelerine inanmadığını ve daha fazla kitap satmak için yaptığını söylediği aktardı.

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instagram, britney spears, tartışma, jamie lynn spears