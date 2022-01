https://tr.sputniknews.com/20220118/buffy-angel-setinde-istismarla-suclanan-whedon-kadinlarla-yatmaya-karsi-koyamayacak-kadar-gucsuzdum-1052855820.html

Buffy-Angel setinde istismarla suçlanan Whedon: Kadınlarla yatmaya karşı koyamayacak kadar güçsüzdüm

Buffy-Angel setinde istismarla suçlanan Whedon: Kadınlarla yatmaya karşı koyamayacak kadar güçsüzdüm

Cinsel taciz ve saldırıyı ifşa eden #MeToo (BenDe) hareketinin Hollywood'da deprem yarattığı sırada kült TV dizisi Buffy ile yan dizisi Angel'ın kadrosu... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T16:35+0300

2022-01-18T16:35+0300

2022-01-18T17:16+0300

yaşam

joss whedon

istismar

zorbalık

new york magazine

buffy the vampire slayer

buffy

#metoo (bende)

angel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052855949_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_e15ddb338999ab294675afc6dee99334.jpg

New York Magazine sitesine konuşan Joss Whedon (57), kimseye kötü muamelede bulunmadığını savunarak "Birini üzüyorsam, bu benim için sorun olur" dedi. 'Asla fiziksel şiddet uygulamadım'Buffy ve Angel setlerindeki davranışlarının olumsuz tasvirinin, tümüyle olgulara dayanmadığını, kendisinin kötü davranmadığını öne süren senarist-yönetmen-yapımcı, kostüm tasarımcısı bir kadının yönelttiği "Beni kolumdan yakaladı" suçlamasına "Buna inanmıyorum. Kızdığımı biliyorum, ama asla insanlara fiziksel şiddet uygulamadım" karşılığını verdi. 'İlişkilerim ortaya çıkacak diye ödüm korkardı'Buffy yapım ekibinden üst düzey bir ismin 'kendi ofisine bir kadın oyuncuyu getiren Whedon'un onunla yerde sevişirken kendisinin çalışmak zorunda kaldığı' iddiasının hatırlatılması üzerine "Yalan gözüküyor. Bu hikayeyi bir nebze olsun anlamış değilim" diyen Whedon, gözlüklerini çıkarıp yüzünü ovuşturduktan sonra tuvalete gidip geri gelerek, 'bunun çok saçma bir iddia olduğu, çünkü ilişkileri ortaya çıkacak diye ödü korkan biri olduğu' açıklamasını getirdi. 1995 -2016 arası evli olduğu Kai Cole tarafından genç aktrislerle sayısız ilişkiye girmekle suçlanan Whedon, böylece kadrodakilerle ilişkiye girdiğini kabul ederken, bugün bununla ilgili kendini korkunç hissettiğini söyleyerek pişmanlık ifade etti.'Gençken onu görmezden gelen türden kadınlar'Whedon "Çevremdeki güzel genç kadınlarla yatmak zorundaymışım gibi hissediyordum ve buna karşı koyamayacak kadar güçsüzdüm" sözlerinin gazeteciyi güldürmesi üzerine "Şaka yapmıyorum" dedi. Gazeteci bununla ilgili "Etrafında güzel genç kadınlar vardı - gençken onu görmezden gelen türden kadınlar - ve onlarla seks yapmazsa 'her daim pişmanlık duyacağından' korkuyordu" yorumunu yaptı.'Hollywood feminizminin ikonuyken kadın düşmanlığıyla suçlanarak dışlandı'Başlıkta 'Hollywood feminizminin ikonuyken kadın düşmanlığıyla suçlanarak dışlandığı' belirtilen Whedon'un düşüşü, Buffy ve Angel'da Cordelia Chase karakterini canlandıran Charisma Carpenter'ın ve ardından Buffy'nın kız kardeşi Dawn Summers'ı oynayan Michelle Trachtenberg'in zorbalık ve istismar suçlamalarıyla başlamıştı. Hamileyken Whedon'ın kendisine 'şişko' dediğini, işten kovacağına dair şakalar yaptığını, özel görüşmeye çağırıp hamileliğine atıfla "Devam ettirecek misin" diye sorduğunu anlatan Carpenter, şu ifadeleri kullanmıştı:'Kronik fiziksel rahatsızlığa neden oldu'"Joss Whedon, Buffy ve Angel setlerinde çalışırken gücünü defalarca kötüye kullandı. O görevini kötüye kullanmasını eğlenceli bulsa da, bu, yalnızca performans kaygımı artırmaya, beni güçsüzleştirmeye ve yaşıtlarımdan uzaklaştırmaya hizmet etti. Rahatsız edici olaylar, hala mustarip olduğum kronik bir fiziksel durumu tetikledi. Hızlı çarpıp ağır gelen kalbimle söylemeliyim ki, ancak tek başıma ve bazen de yıkıcı şekilde üstesinden gelebiliyorum."Buffy'de oynamaya başladığında 15 yaşında olan Trachtenberg de sette Whedon'un kendisiyle bir odada baş başa kalmaması kuralının uygulanması zorunluluğunun hasıl olduğunu söylemişti. Buffy'yi canlandıran Sarah Michelle Gellar ve Angel'ı canlandıran David Boreanaz da rol arkadaşlarına destek açıklamıştı. 'Terbiyeli değildim'Whedon, iddialara "Terbiyeli değildim. Charisma ile ilgili deneyimlerimin çoğu keyifli ve çekiciydi. Bazen replikleriyle boğuşuyordu ama kimse can alıcı noktayı ondan daha iyi vurgulayamazdı" yanıtını verdi.'Gadot'un ana dili İngilizce değil'Justice League (Adalet Birliği) filminin oyuncusu Ray Fisher ve Gal Gadot'un suçlamalarını da reddeden yönetmen, Fisher'in kötü bir oyuncu olduğunu, Gadot'nun ise iletişim sorunu olduğunu öne sürdü. 'Hesap verdim, ama linç devam ediyor'İsrailli aktrise "İngilizce onun ana dili değil ve ben de konuşmamda sinir bozucu şekilde süslü olma eğilimindeyimdir” yanıtını veren Whedon, 'kendini yaptığı tüm hataların hesabını vermesine rağmen kamuoyunun elinde temelsiz bir istismar saldırısı altında kalmaya devam eder' gibi hissettiğini söyledi.'Artık bunu dert edinmediğini, canavarmış gibi gözükmesi için insanların modern çağın her silaha dönüştürülebilir kelimesini kullanmak suretiyle meseleyi basitleştirdiklerini artık kabullendiğini' dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20210211/buffy-aktrisleri-istismara-ugradiklarinda-soz-birligi-etti-Whedonun-ilk-kotu-oldugunu-ifsa-etti-1043789027.html

https://tr.sputniknews.com/20211213/bond-filmlerinin-moneypennysi-cok-buyuk-bir-yildiz-elle-sarkintilik-yapti-yonetmen-seyirci-kaldi-1051715318.html

https://tr.sputniknews.com/20200224/harvey-Weinstein-ucuncu-derece-tecavuzden-suclu-bulundu-1041468514.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joss whedon, istismar, zorbalık, new york magazine, buffy the vampire slayer, buffy, #metoo (bende), angel