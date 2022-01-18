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Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolu trafiğe kapandı
Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolu trafiğe kapandı
Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisi yoğun kar yağışı nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapandı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T11:22+0300
2022-01-18T11:22+0300
2022-01-18T11:34+0300
türkiye
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bursa
karayolu
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Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisi yoğun kar yağışı nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapandı. İstanbul otoyoluna da bağlanan noktada uzun araç trafiği oluştu.
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ankara, bursa, karayolu
Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolu trafiğe kapandı
11:22 18.01.2022 (güncellendi: 11:34 18.01.2022)
Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisi yoğun kar yağışı nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapandı.
Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisi yoğun kar yağışı nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapandı.
İstanbul otoyoluna da bağlanan noktada uzun araç trafiği oluştu.