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'Duygu Deposu': Büyük sanatçılar ve eserleri hakkında ne biliyorsunuz?
'Duygu Deposu': Büyük sanatçılar ve eserleri hakkında ne biliyorsunuz?
18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T12:53+0300
2022-01-18T12:53+0300
2022-01-18T12:56+0300
kültür & sanat
ressam
testler
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kültür & sanat, ressam, testler, тесты
'Duygu Deposu': Büyük sanatçılar ve eserleri hakkında ne biliyorsunuz?
12:53 18.01.2022 (güncellendi: 12:56 18.01.2022)