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'Duygu Deposu': Büyük sanatçılar ve eserleri hakkında ne biliyorsunuz?
'Duygu Deposu': Büyük sanatçılar ve eserleri hakkında ne biliyorsunuz?
18.01.2022, Sputnik Türkiye
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kültür & sanat, ressam, testler, тесты

'Duygu Deposu': Büyük sanatçılar ve eserleri hakkında ne biliyorsunuz?

12:53 18.01.2022 (güncellendi: 12:56 18.01.2022)
© Sputnik / Sergey Pyatakov / Fotoğraf bankasına girMoskova'daki Yeni Tretyakovka müzesinin ziyaretçileri.
Moskova'daki Yeni Tretyakovka müzesinin ziyaretçileri. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Sergey Pyatakov
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