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https://tr.sputniknews.com/20220118/canli-yayin-sirasinda-son-durumu-aktaran-trt-ekibinin-faciadan-dondugu-anlar-kamerada-1052869604.html
Canlı yayın sırasında son durumu aktaran TRT ekibinin faciadan döndüğü anlar kamerada
Canlı yayın sırasında son durumu aktaran TRT ekibinin faciadan döndüğü anlar kamerada
Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunda TRT Haber muhabiri Emre Yüncü, canlı yayında kaza tehlikesi atlattı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T23:25+0300
2022-01-18T23:25+0300
2022-01-18T23:25+0300
türkiye
trt
canlı yayın
kaza
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Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle uzun araç trafiği oluştu.Bu sırada bölgede haber yapan TRT Haber muhabiri Emre Yüncü, canlı yayın sırasında son durumu aktarırken kaza tehlikesi atlattı.
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trt, canlı yayın, kaza
Canlı yayın sırasında son durumu aktaran TRT ekibinin faciadan döndüğü anlar kamerada
Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunda TRT Haber muhabiri Emre Yüncü, canlı yayında kaza tehlikesi atlattı.
Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle uzun araç trafiği oluştu.
Bu sırada bölgede haber yapan
TRT Haber muhabiri Emre Yüncü, canlı yayın sırasında son durumu aktarırken kaza tehlikesi atlattı.