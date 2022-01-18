https://tr.sputniknews.com/20220118/cavusoglundan-bae-disisleri-bakanina-taziye-telefonu-1052852881.html
Çavuşoğlu'ndan BAE Dışişleri Bakanına taziye telefonu
Çavuşoğlu'ndan BAE Dışişleri Bakanına taziye telefonu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan’a taziyelerini iletti. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T15:13+0300
2022-01-18T15:13+0300
2022-01-18T15:24+0300
dünya
türkiye
bae
taziye
birleşik arap emirlikleri (bae)
muhammed bin zayed al nahyan
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik olarak insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenler için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini iletirken, yapılan görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bazı bölgesel konular da ele alındı.Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şu şekilde:"Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bugün (18 Ocak) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Bakan Çavuşoğlu dün BAE'ye yönelik düzenlenen ve Bakanlığımız açıklamasıyla da kınanan saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve bazı bölgesel konular ele alınmıştır."
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türkiye, bae, taziye, birleşik arap emirlikleri (bae), muhammed bin zayed al nahyan
Çavuşoğlu'ndan BAE Dışişleri Bakanına taziye telefonu
15:13 18.01.2022 (güncellendi: 15:24 18.01.2022)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan’a taziyelerini iletti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik olarak insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenler için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmede taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini iletirken, yapılan görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bazı bölgesel konular da ele alındı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
"Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bugün (18 Ocak) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Bakan Çavuşoğlu dün BAE'ye yönelik düzenlenen ve Bakanlığımız açıklamasıyla da kınanan saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve bazı bölgesel konular ele alınmıştır."