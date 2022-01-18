https://tr.sputniknews.com/20220118/cia-direktoru-burns-kievde-ukrayna-lideri-zelenskiy-ile-gorustu-1052870585.html
'CIA Direktörü Burns, Kiev'de Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü'
'CIA Direktörü Burns, Kiev'de Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü'
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns’un geçen hafta ziyaret ettiği Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Ukraynalı... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T23:51+0300
2022-01-18T23:51+0300
2022-01-18T23:51+0300
dünya
abd
ukrayna
cia
vladimir zelenskiy
william burns
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CNN muhabiri Natasha Bertrand, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CIA Direktörü William Burns’un geçen hafta ziyaret ettiği Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukraynalı meslektaşlarıyla bölgedeki gerilimi ve bu gerilimi azaltmaya yönelik çabaları görüştüğünü ifade etti.Bertrand, adını açıklamadığı bir kaynağın şu sözlerini aktardı: "Direktör Burns, geçen Çarşamba Kiev’e önceden planlanan ziyarette bulunarak burada, Rusya’nın Ukrayna’ya işgalini sürdürme olasılığı bağlamında, meslektaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.”Tarafların, Ukrayna’nın karşı karşıya olduğu riskleri değerlendirdiklerini anlatan kaynak, “Burns, ziyareti sırasında Devlet Başkanı Zelenskiy ile de son durumu ve gerilimi azaltmaya yönelik çabaları görüşme fırsatını buldu” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220118/peskov-abd-ve-ingilterenin-ukraynaya-silah-tedarik-etme-planlari-son-derece-tehlikeli-1052865405.html
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abd, ukrayna, cia, vladimir zelenskiy, william burns
'CIA Direktörü Burns, Kiev'de Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü'
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns’un geçen hafta ziyaret ettiği Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Ukraynalı meslektaşlarıyla bölgedeki gerilimi ve bu gerilimi azaltmaya yönelik çabaları görüştüğü öne sürüldü.
CNN muhabiri Natasha Bertrand, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CIA Direktörü William Burns’un geçen hafta ziyaret ettiği Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukraynalı meslektaşlarıyla bölgedeki gerilimi ve bu gerilimi azaltmaya yönelik çabaları görüştüğünü ifade etti.
Bertrand, adını açıklamadığı bir kaynağın şu sözlerini aktardı: "Direktör Burns, geçen Çarşamba Kiev’e önceden planlanan ziyarette bulunarak burada, Rusya’nın Ukrayna’ya işgalini sürdürme olasılığı bağlamında, meslektaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.”
Tarafların, Ukrayna’nın karşı karşıya olduğu riskleri değerlendirdiklerini anlatan kaynak, “Burns, ziyareti sırasında Devlet Başkanı Zelenskiy ile de son durumu ve gerilimi azaltmaya yönelik çabaları görüşme fırsatını buldu” ifadelerini kullandı.