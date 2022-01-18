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https://tr.sputniknews.com/20220118/coken-istinat-duvarini-adnan-oktar-operasyonuna-baglayan-2-kisi-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1052861251.html
Çöken istinat duvarını Adnan Oktar operasyonuna bağlayan 2 kişi için istenen ceza belli oldu
Çöken istinat duvarını Adnan Oktar operasyonuna bağlayan 2 kişi için istenen ceza belli oldu
İstanbul'da 2018 yılında çöken istinat duvarının sebebini Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyonlar olarak göstererek sosyal medya hesabında paylaşan 2... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T19:24+0300
2022-01-18T19:24+0300
türkiye
adnan oktar
iddianame
soruşturma
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Suluova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheliler Elif Güler ve Fevzi Güler'in Amasya'da 2018 yılında sosyal medya hesaplarından Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'nü övücü nitelikte paylaşımlar yaptığı ifade edildi.Adnan Oktar'ın tutuklanmasının ardından şüphelilerin "Allah uyarıyor. İstanbul'da her gün istinat duvarı çöküyor. İstanbul'un manevi istinat noktası olan sayın Adnan Oktar Hocamızı çökertmeye çalışanlar derhal bu tutumunuza son verin. Yoksa Allah İstanbul'u başınıza yıkacak" şeklinde birçok paylaşım yaptığı ifade edildi.Paylaşımları kabul ettilerŞüphelilerin savunmalarına da yer verilen iddianamede, şüphelilerin söz konusu paylaşımların kendilerine ait olduğunu kabul ettiği hatırlatıldı. Şüpheliler, ifadelerinde Adnan Oktar yapılanmasını suç örgütü olarak görmediklerini belirttikleri belirtildi.İddianamede şüphelilerin Adnan Oktar suç örgütünü övücü mahiyette paylaşımlar yaparak Adnan Oktar grubu sempatizanı oldukları şeklinde değerlendirme yapıldı.İddianamede şüpheliler Elif Güler ve Fevzi Güler'in "Suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla 2'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.Tutuksuz şüpheliler iddianameyi kabul eden Suluova Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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adnan oktar, iddianame, soruşturma

Çöken istinat duvarını Adnan Oktar operasyonuna bağlayan 2 kişi için istenen ceza belli oldu

19:24 18.01.2022
© Fotoğraf : DHAAdnan Oktar - Beril Koncagül
Adnan Oktar - Beril Koncagül - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© Fotoğraf : DHA
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İstanbul'da 2018 yılında çöken istinat duvarının sebebini Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyonlar olarak göstererek sosyal medya hesabında paylaşan 2 kişiye 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Suluova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheliler Elif Güler ve Fevzi Güler'in Amasya'da 2018 yılında sosyal medya hesaplarından Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'nü övücü nitelikte paylaşımlar yaptığı ifade edildi.
Adnan Oktar'ın tutuklanmasının ardından şüphelilerin "Allah uyarıyor. İstanbul'da her gün istinat duvarı çöküyor. İstanbul'un manevi istinat noktası olan sayın Adnan Oktar Hocamızı çökertmeye çalışanlar derhal bu tutumunuza son verin. Yoksa Allah İstanbul'u başınıza yıkacak" şeklinde birçok paylaşım yaptığı ifade edildi.

Paylaşımları kabul ettiler

Şüphelilerin savunmalarına da yer verilen iddianamede, şüphelilerin söz konusu paylaşımların kendilerine ait olduğunu kabul ettiği hatırlatıldı. Şüpheliler, ifadelerinde Adnan Oktar yapılanmasını suç örgütü olarak görmediklerini belirttikleri belirtildi.
İddianamede şüphelilerin Adnan Oktar suç örgütünü övücü mahiyette paylaşımlar yaparak Adnan Oktar grubu sempatizanı oldukları şeklinde değerlendirme yapıldı.
İddianamede şüpheliler Elif Güler ve Fevzi Güler'in "Suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla 2'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
Tutuksuz şüpheliler iddianameyi kabul eden Suluova Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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