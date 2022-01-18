Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220118/cristiano-ronaldo-4-5-yil-daha-oynayabilirim--1052834691.html
Cristiano Ronaldo: 4-5 yıl daha oynayabilirim
Cristiano Ronaldo: 4-5 yıl daha oynayabilirim
FIFA Özel Ödülü'ne layık görülen Cristiano Ronaldo törende yaptığı konuşmada "İnsanlar 'Ne kadar daha oynayacaksın?' diye soruyorlar. Ben de 4-5 yıl daha... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T02:44+0300
2022-01-18T02:44+0300
spor
portekiz
futbol
ronaldo
fifa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052834646_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_175c84f8298e0266e2bcbf833f525144.jpg
FIFA tarafından 2021 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde düzenlendi.Törende, "Milli Takımlar tarihinde en çok gol atan oyuncu" rekorunu kıran Cristiano Ronaldo'ya, FIFA Özel Ödülü layık görüldü.'Vücudunuza nasıl bakarsanız, o da size öyle karşılık verir' Törene bizzat katılarak kendisine verilen ödülden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Portekizli yıldız, "Gol atarak, kendimi eğlendiriyorum. Küçüklüğümden beri sahaya ne zaman çıkarsam çıkayım, motivasyonum gol atmak olurdu. Bu motivasyonu yakın zamanda kaybedeceğimi de düşünmüyorum. Devam edeceğim. İnsanlar 'Ne kadar daha oynayacaksın?' diye soruyorlar. Ben de 4-5 yıl daha oynayabileceğimi söylüyorum. Vücudunuza nasıl bakarsanız, o da size öyle karşılık verir." ifadelerini kullandı.Cristiano Ronaldo, an itibarıyla 115 golle milli takımlar tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.Kadınlarda ise FIFA Özel Ödülü'nün sahibi Christine Sinclair oldu. Kanadalı futbolcu, uluslararası müsabakalarda attığı 188 golle rekor kırmıştı.
portekiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052834646_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c81ced9015ed73cf3879cb35f75a7bf2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
portekiz, futbol, ronaldo, fifa

Cristiano Ronaldo: 4-5 yıl daha oynayabilirim

02:44 18.01.2022
© AFP 2021 / HAROLD CUNNINGHAMCristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / HAROLD CUNNINGHAM
Abone ol
FIFA Özel Ödülü'ne layık görülen Cristiano Ronaldo törende yaptığı konuşmada "İnsanlar 'Ne kadar daha oynayacaksın?' diye soruyorlar. Ben de 4-5 yıl daha oynayabileceğimi söylüyorum" dedi.
FIFA tarafından 2021 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde düzenlendi.
Törende, "Milli Takımlar tarihinde en çok gol atan oyuncu" rekorunu kıran Cristiano Ronaldo'ya, FIFA Özel Ödülü layık görüldü.

'Vücudunuza nasıl bakarsanız, o da size öyle karşılık verir'

Törene bizzat katılarak kendisine verilen ödülden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Portekizli yıldız, "Gol atarak, kendimi eğlendiriyorum. Küçüklüğümden beri sahaya ne zaman çıkarsam çıkayım, motivasyonum gol atmak olurdu. Bu motivasyonu yakın zamanda kaybedeceğimi de düşünmüyorum. Devam edeceğim. İnsanlar 'Ne kadar daha oynayacaksın?' diye soruyorlar. Ben de 4-5 yıl daha oynayabileceğimi söylüyorum. Vücudunuza nasıl bakarsanız, o da size öyle karşılık verir." ifadelerini kullandı.
Cristiano Ronaldo, an itibarıyla 115 golle milli takımlar tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.
Kadınlarda ise FIFA Özel Ödülü'nün sahibi Christine Sinclair oldu. Kanadalı futbolcu, uluslararası müsabakalarda attığı 188 golle rekor kırmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:44ABD kanalı CNN, 'yayla çorbası'nı en iyiler listesinde gösterdi
03:15ABD'den Yemen'deki Husilerin Abu Dabi'yi hedef alan saldırısına kınama
02:47Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem
02:44Cristiano Ronaldo: 4-5 yıl daha oynayabilirim
02:20Şampiyonluğu tren kazasında ayağını kaybeden Eren Bulut'a armağan ettiler
02:11Peru, Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından limanlarını kapatıyor
02:03Türkiye Yürüyüş Şampiyonası 22 Ocak'ta Antalya'da yapılacak
01:49Avusturya'dan Türkiye ve ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz'ın iade edilmesi taleplerine onay
01:45BAE'den İsrail'de teknoloji sektörüne 100 milyon dolar yatırım
01:43Paris'te maske kullanmak yeniden zorunlu hale geldi
01:31Gazprom, Çin’e ihracatını artırıyor
01:20Ukrayna'da Rusça gazeteleri maddi olarak zorlayacak dil kanunu yürürlüğe girdi
01:20Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Kimseyi tehdit etmiyoruz, uyarıyoruz
01:14Borrell: Avrupa güvenlik mimarisinin gözden geçirilmesi gerektiği görüşüne katılıyoruz
01:14Ekrem İmamoğlu: Askıda Fatura dayanışması çığ gibi büyüdü
01:05İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer istifa etti
00:58Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı
00:55Aç kalan tilkiyi jandarma besledi
00:43Bayraktar'dan MIT profesörü Tegmark'a yanıt: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır
00:41Alex de Souza: Çalıştığım en kötü teknik direktör Aykut Kocaman