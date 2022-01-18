https://tr.sputniknews.com/20220118/cubbeliden-babacana-rey-icin-ana-babasini-satanlar-yonetime-gelseler-dusunun-neleri-satarlar-1052861963.html

Cübbeli'den Babacan'a: Rey için ana babasını satanlar yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?

Cübbeli'den Babacan'a: Rey için ana babasını satanlar yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Ali Babacan'ın, Sezen Aksu'nun Peygamber Atamıza ve Kıymetli Annemize yaptığı hakâreti fikir... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T19:32+0300

2022-01-18T19:32+0300

2022-01-18T19:32+0300

türkiye

ali babacan

sezen aksu

cübbeli ahmet hoca

deva partisi

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'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkıda geçen, ‘Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e’ sözleri sosyal medyada polemik olan Sezen Aksu'ya yönelik tartışmalar sürüyor.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aksu'ya "Sezen Aksu’nun hedef alınması kabul edilemez" ifadeleriyle destek vermişti.Bunun üzerine Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Babacan'a tepki gösterdi.Cübbeli Ahmet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

türkiye

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ali babacan, sezen aksu, cübbeli ahmet hoca, deva partisi