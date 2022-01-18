Cübbeli'den Babacan'a: Rey için ana babasını satanlar yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?

'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkıda geçen, ‘Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e’ sözleri sosyal medyada polemik olan Sezen Aksu'ya yönelik tartışmalar sürüyor.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aksu'ya "Sezen Aksu’nun hedef alınması kabul edilemez" ifadeleriyle destek vermişti.Bunun üzerine Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Babacan'a tepki gösterdi.Cübbeli Ahmet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Ali Babacan'ın, Sezen Aksu'nun Peygamber Atamıza ve Kıymetli Annemize yaptığı hakâreti fikir özgürlüğü çerçevesinde savunan tweeti çok mânîdârdır. Buna ancak şu yorumu yapabiliyorum; Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?" dedi.
'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkıda geçen, ‘Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e’ sözleri sosyal medyada polemik olan Sezen Aksu'ya yönelik tartışmalar sürüyor.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aksu'ya "Sezen Aksu’nun hedef alınması kabul edilemez" ifadeleriyle destek vermişti.
Bunun üzerine Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Babacan'a tepki gösterdi.
Cübbeli Ahmet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Ali Babacan'ın, Sezen Aksu'nun Peygamber Atamıza ve Kıymetli Annemize yaptığı hakâreti fikir özgürlüğü çerçevesinde savunan tweeti çok mânîdârdır. Buna ancak şu yorumu yapabiliyorum; Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar? Rabbimizin kelâmına mazhâr olmuş bir Nebiyy-i Zî-Şân'ın haysiyetini korumayanların artık korunacak bir îtibarları kalmamıştır."
Rabbimizin kelâmına mazhâr olmuş bir Nebiyy-i Zî-Şân'ın haysiyetini korumayanların artık korunacak bir îtibarları kalmamıştır.