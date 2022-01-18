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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T19:26+0300
2022-01-18T19:26+0300
2022-01-18T19:30+0300
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recep tayyip erdoğan, aleksandr vucic
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenliyor
19:26 18.01.2022 (güncellendi: 19:30 18.01.2022)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.