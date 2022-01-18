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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T19:26+0300
2022-01-18T19:30+0300
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60
recep tayyip erdoğan, aleksandr vucic

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenliyor

19:26 18.01.2022 (güncellendi: 19:30 18.01.2022)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.
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