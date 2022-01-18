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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'daki metroya onay vermediğini söyleyen Karalar: Niye bilmiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'daki metroya onay vermediğini söyleyen Karalar: Niye bilmiyoruz
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Adana Metrosu 2. Etabı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onay verilmediğini belirterek, “Niye onaylamadığını... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T16:06+0300
2022-01-18T16:07+0300
zeydan karalar
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın metro hattının ikinci etabını onaylamadığını bildirdi.'Trafik sorunu metrosuz çözülmez'Karalar, şunları kaydetti:"Adana'da trafik sorunu metrosuz çözülmez. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2. etabı onaylamasını bekliyorduk ama onaylamadı. Niye onaylamadığını bilmiyoruz. Bu benim meselem değil, bütün Adana'nın ve Adanalılar'ın meselesi. Yeniden değerlendirilerek onaylanmasını bekliyoruz."
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zeydan karalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'daki metroya onay vermediğini söyleyen Karalar: Niye bilmiyoruz

16:06 18.01.2022 (güncellendi: 16:07 18.01.2022)
© AAZeydan Karalar
Zeydan Karalar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AA
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Adana Metrosu 2. Etabı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onay verilmediğini belirterek, “Niye onaylamadığını bilmiyoruz" dedi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın metro hattının ikinci etabını onaylamadığını bildirdi.

'Trafik sorunu metrosuz çözülmez'

Karalar, şunları kaydetti:
"Adana'da trafik sorunu metrosuz çözülmez. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2. etabı onaylamasını bekliyorduk ama onaylamadı. Niye onaylamadığını bilmiyoruz. Bu benim meselem değil, bütün Adana'nın ve Adanalılar'ın meselesi. Yeniden değerlendirilerek onaylanmasını bekliyoruz."
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