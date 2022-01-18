https://tr.sputniknews.com/20220118/cumhurbaskani-erdoganin-adanadaki-metroya-onay-vermedigini-soyleyen-karalar-niye-bilmiyoruz-1052854735.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'daki metroya onay vermediğini söyleyen Karalar: Niye bilmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'daki metroya onay vermediğini söyleyen Karalar: Niye bilmiyoruz

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Adana Metrosu 2. Etabı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onay verilmediğini belirterek, “Niye onaylamadığını... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T16:06+0300

2022-01-18T16:06+0300

2022-01-18T16:07+0300

zeydan karalar

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın metro hattının ikinci etabını onaylamadığını bildirdi.'Trafik sorunu metrosuz çözülmez'Karalar, şunları kaydetti:"Adana'da trafik sorunu metrosuz çözülmez. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2. etabı onaylamasını bekliyorduk ama onaylamadı. Niye onaylamadığını bilmiyoruz. Bu benim meselem değil, bütün Adana'nın ve Adanalılar'ın meselesi. Yeniden değerlendirilerek onaylanmasını bekliyoruz."

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zeydan karalar