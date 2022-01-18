Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'daki metroya onay vermediğini söyleyen Karalar: Niye bilmiyoruz

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın metro hattının ikinci etabını onaylamadığını bildirdi.'Trafik sorunu metrosuz çözülmez'Karalar, şunları kaydetti:"Adana'da trafik sorunu metrosuz çözülmez. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2. etabı onaylamasını bekliyorduk ama onaylamadı. Niye onaylamadığını bilmiyoruz. Bu benim meselem değil, bütün Adana'nın ve Adanalılar'ın meselesi. Yeniden değerlendirilerek onaylanmasını bekliyoruz."
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Adana Metrosu 2. Etabı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onay verilmediğini belirterek, “Niye onaylamadığını bilmiyoruz" dedi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın metro hattının ikinci etabını onaylamadığını bildirdi.
'Trafik sorunu metrosuz çözülmez'
Karalar, şunları kaydetti:
"Adana'da trafik sorunu metrosuz çözülmez. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2. etabı onaylamasını bekliyorduk ama onaylamadı. Niye onaylamadığını bilmiyoruz. Bu benim meselem değil, bütün Adana'nın ve Adanalılar'ın meselesi. Yeniden değerlendirilerek onaylanmasını bekliyoruz."
Adana'da trafik sorunu metrosuz çözülmez. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2. etabı onaylamasını bekliyorduk ama onaylamadı. Niye onaylamadığını bilmiyoruz. Bu benim meselem değil, bütün Adana'nın ve Adanalılar'ın meselesi. Yeniden değerlendirilerek onaylanmasını bekliyoruz.