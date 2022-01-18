https://tr.sputniknews.com/20220118/duma-baskani-volodin-nato-ukraynayi-isgal-etmeye-calisiyor-1052868515.html

Duma Başkanı Volodin: NATO, Ukrayna’yı işgal etmeye çalışıyor

Duma Başkanı Volodin: NATO, Ukrayna’yı işgal etmeye çalışıyor

Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nın Başkanı Volodin, NATO’nun Ukrayna’yı işgal etmeye çalıştığını ve kuvvetlerini Ukrayna topraklarına dahil... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T22:51+0300

2022-01-18T22:51+0300

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Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, “Son aylarda Ukrayna çevresinde histeri yaşanıyor. Kongre üyeleri ve ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcileri tüm dünyayı önümüzdeki ‘Rusya istilası’ ile korkutuyor" açıklamasında bulundu. "Washington’un, genişlemesini ve NATO birliklerinin Rusya sınırlarına ilerlemesini haklı göstermeye çalıştığı açık" diyen Volodin, " Tüm bunlar, NATO’nun Ukrayna topraklarına ilerlemesi yönünde enformasyon hazırlığı olarak kabul edilebilir. Uzmanları, danışmanları artık orada. Şimdi de Ukrayna’ya asker göndermelerini nasıl haklı çıkarabileceğini düşünüyorlar. Başka bir deyişle NATO, Ukrayna’yı işgal etmeye çalışıyor” diye konuştu.Bu bağlamda, güvenlik garantileriyle ilgili diyalogun çok önemli olduğunu ve barışı korumak için her şey yapılması gerektiğini kaydeden Volodin, “Çünkü NATO'nun Ukrayna’ya asker göndermesine izin veremeyiz. Bu, vatandaşlarımızın ve Avrupa ülkelerinin vatandaşlarının güvenliği ilgili bir mesele. Dolayısıyla Devlet Başkanımız aldığı tedbirler zamanında ve bu durumda tek doğru adım” ifadesini kullandı.Volodin, “Görevimiz korkunç trajediyi önlemek, dünya bu trajediye her zamankinden daha yakın. Bu bağlamda, tüm parlamentolara bilgi ivermemiz gerekiyor. Sorumluluklarını yerine getirsinler ve bunun nasıl bitebileceğini anlasınlar diye. Rusya, karşılık verecek güce sahip. Bunun nasıl sonuçlara yol açacağı da ortada” şeklinde konuştu.

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rusya, ukrayna, nato, duma, vyaçeslav volodin