Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220118/duma-baskani-volodin-nato-ukraynayi-isgal-etmeye-calisiyor-1052868515.html
Duma Başkanı Volodin: NATO, Ukrayna’yı işgal etmeye çalışıyor
Duma Başkanı Volodin: NATO, Ukrayna’yı işgal etmeye çalışıyor
Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nın Başkanı Volodin, NATO’nun Ukrayna’yı işgal etmeye çalıştığını ve kuvvetlerini Ukrayna topraklarına dahil... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T22:51+0300
2022-01-18T22:55+0300
dünya
rusya
ukrayna
nato
duma
vyaçeslav volodin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102514/93/1025149350_0:218:2869:1831_1920x0_80_0_0_e0ac1e8239b1e60f58f8ba080238f113.jpg
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, “Son aylarda Ukrayna çevresinde histeri yaşanıyor. Kongre üyeleri ve ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcileri tüm dünyayı önümüzdeki ‘Rusya istilası’ ile korkutuyor" açıklamasında bulundu. "Washington’un, genişlemesini ve NATO birliklerinin Rusya sınırlarına ilerlemesini haklı göstermeye çalıştığı açık" diyen Volodin, " Tüm bunlar, NATO’nun Ukrayna topraklarına ilerlemesi yönünde enformasyon hazırlığı olarak kabul edilebilir. Uzmanları, danışmanları artık orada. Şimdi de Ukrayna’ya asker göndermelerini nasıl haklı çıkarabileceğini düşünüyorlar. Başka bir deyişle NATO, Ukrayna’yı işgal etmeye çalışıyor” diye konuştu.Bu bağlamda, güvenlik garantileriyle ilgili diyalogun çok önemli olduğunu ve barışı korumak için her şey yapılması gerektiğini kaydeden Volodin, “Çünkü NATO'nun Ukrayna’ya asker göndermesine izin veremeyiz. Bu, vatandaşlarımızın ve Avrupa ülkelerinin vatandaşlarının güvenliği ilgili bir mesele. Dolayısıyla Devlet Başkanımız aldığı tedbirler zamanında ve bu durumda tek doğru adım” ifadesini kullandı.Volodin, “Görevimiz korkunç trajediyi önlemek, dünya bu trajediye her zamankinden daha yakın. Bu bağlamda, tüm parlamentolara bilgi ivermemiz gerekiyor. Sorumluluklarını yerine getirsinler ve bunun nasıl bitebileceğini anlasınlar diye. Rusya, karşılık verecek güce sahip. Bunun nasıl sonuçlara yol açacağı da ortada” şeklinde konuştu.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102514/93/1025149350_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_89177d04cb3dd4806f49394de5558c2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, nato, duma, vyaçeslav volodin

Duma Başkanı Volodin: NATO, Ukrayna’yı işgal etmeye çalışıyor

22:51 18.01.2022 (güncellendi: 22:55 18.01.2022)
© Sputnik / Valeriy Melnikov / Fotoğraf bankasına girVyaçeslav Volodin
Vyaçeslav Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Valeriy Melnikov
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nın Başkanı Volodin, NATO’nun Ukrayna’yı işgal etmeye çalıştığını ve kuvvetlerini Ukrayna topraklarına dahil etmek için enformasyon hazırlığı yaptığını belirtti.
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, “Son aylarda Ukrayna çevresinde histeri yaşanıyor. Kongre üyeleri ve ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcileri tüm dünyayı önümüzdeki ‘Rusya istilası’ ile korkutuyor" açıklamasında bulundu.
"Washington’un, genişlemesini ve NATO birliklerinin Rusya sınırlarına ilerlemesini haklı göstermeye çalıştığı açık" diyen Volodin, " Tüm bunlar, NATO’nun Ukrayna topraklarına ilerlemesi yönünde enformasyon hazırlığı olarak kabul edilebilir. Uzmanları, danışmanları artık orada. Şimdi de Ukrayna’ya asker göndermelerini nasıl haklı çıkarabileceğini düşünüyorlar. Başka bir deyişle NATO, Ukrayna’yı işgal etmeye çalışıyor” diye konuştu.
Bu bağlamda, güvenlik garantileriyle ilgili diyalogun çok önemli olduğunu ve barışı korumak için her şey yapılması gerektiğini kaydeden Volodin, “Çünkü NATO'nun Ukrayna’ya asker göndermesine izin veremeyiz. Bu, vatandaşlarımızın ve Avrupa ülkelerinin vatandaşlarının güvenliği ilgili bir mesele. Dolayısıyla Devlet Başkanımız aldığı tedbirler zamanında ve bu durumda tek doğru adım” ifadesini kullandı.
Volodin, “Görevimiz korkunç trajediyi önlemek, dünya bu trajediye her zamankinden daha yakın. Bu bağlamda, tüm parlamentolara bilgi ivermemiz gerekiyor. Sorumluluklarını yerine getirsinler ve bunun nasıl bitebileceğini anlasınlar diye. Rusya, karşılık verecek güce sahip. Bunun nasıl sonuçlara yol açacağı da ortada” şeklinde konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:49El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
23:46Fransa'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı
23:42Lukaşenko, Kazakistan’daki olayların Belarus'ta tekrar edilmesine karşı uyardı
23:39Narışkin: Ukrayna'da Nazi işgali dönemiyle kıyaslanabilecek bir devlet terörü yaşanıyor
23:34AYGM'den, İBB'nin metro hattının onaylanmadığı yönündeki açıklamasına yanıt
23:31Rusya Devlet Duması, pedofili suçları için müebbet hapis cezası öngören yasayı kabul etti
23:25Canlı yayın sırasında son durumu aktaran TRT ekibinin faciadan döndüğü anlar kamerada
23:13İstanbul Valiliği'nden Hrant Dink'in ölüm yıldönümünde kapatılacak güzergahlarla ilgili açıklama
23:11Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Yüzde 10'un üzerinde büyüme bekleniyor
23:10Sezgin Baran Korkmaz'ın 'malvarlığı değerini aklama' davasında bilgi talebinde bulunuldu
23:04Simit satarken otomobil çarpan seyyar satıcı hayatını kaybetti
23:02Bakan Yanık: 'Evde Bakım Yardımı'nı şubat ayından itibaren 2 bin 300 TL olarak gerçekleştireceğiz
22:53EMA: 4. doz yalnızca bağışıklığı baskılananlar için değerlendirilebilir
22:51Duma Başkanı Volodin: NATO, Ukrayna’yı işgal etmeye çalışıyor
22:47Rusya'da 1682 Omicron vakası tespit edildi
22:41Rusların Türkiye’deki konut alımları yüzde 75 arttı
22:34Araştırma: Dünya'nın çekirdeği düşünülenden daha hızlı soğuyor
22:23Rekabet Kurulu zincir marketlere 2,7 milyar liralık idari para cezasının gerekçesini yayınladı
22:20Ordu’daki Çiseli Şelalesi, yerden 15 metre yükseklikte buz tutarak dondu
22:18Beyaz Saray'dan 'Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız' iddiası