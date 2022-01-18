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Dünyanın en yaşlı erkeği 113. yaşına günler kala hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı erkeği 113. yaşına günler kala hayatını kaybetti
İspanya'da yaşayan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı erkeği olan Saturnino de la Fuerte, 113. yaşına günler kala hayatını kaybetti. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T22:04+0300
2022-01-18T22:04+0300
dünya
ispanya
guinness rekorlar kitabı
yaşlı
aşı
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İspanyol haber ajansı EFE'de yer alan haberde, bu sabah evinde hayatını kaybeden Saturnino De la Fuerte'nin 12 Şubat'ta 113. yaşına gireceği duyuruldu.Haberde, De la Fuerte'nin, 10 Eylül 2021'de 112 yıl 211 günlük yaşıyla Guiness Rekorlar Kitabı'na "dünyanın en yaşlı erkeği" olarak girdiği kaydedildi.Birçok farklı dönemi görmüştüİspanya'da Kral 13'üncü Alfonso (1886-1941) döneminde doğan, 1918 İspanyol gribi, 1923'deki Primo de Rivera diktatörlük, II Cumhuriyet (1931-1939), İç Savaş (1936-1939) ve diktatör Franco (1939-1975) dönemlerini yaşayan De la Fuerte, Leon kentinde Kovid-19 aşısı yapılan ilk kişi olmuştu.8 çocuğu, 14 torunu ve torunlarının 22 çocuğu bulunan De la Fuerte'nin cenaze töreninin yarın yapılacağı açıklandı.Diğer yandan İspanyol De La Fuerte'nin ardından 1 ay farkla dünyanın en yaşlı 2. erkeği olan Porto Rikolu Emilio Flores'in de birkaç gün önce öldüğü bilgisi paylaşıldı.
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ispanya, guinness rekorlar kitabı, yaşlı, aşı

Dünyanın en yaşlı erkeği 113. yaşına günler kala hayatını kaybetti

22:04 18.01.2022
© guinnessworldrecordsİspanya'da yaşayan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı erkeği olan Saturnino de la Fuerte
İspanya'da yaşayan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı erkeği olan Saturnino de la Fuerte - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© guinnessworldrecords
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İspanya'da yaşayan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı erkeği olan Saturnino de la Fuerte, 113. yaşına günler kala hayatını kaybetti.
İspanyol haber ajansı EFE'de yer alan haberde, bu sabah evinde hayatını kaybeden Saturnino De la Fuerte'nin 12 Şubat'ta 113. yaşına gireceği duyuruldu.
Haberde, De la Fuerte'nin, 10 Eylül 2021'de 112 yıl 211 günlük yaşıyla Guiness Rekorlar Kitabı'na "dünyanın en yaşlı erkeği" olarak girdiği kaydedildi.

Birçok farklı dönemi görmüştü

İspanya'da Kral 13'üncü Alfonso (1886-1941) döneminde doğan, 1918 İspanyol gribi, 1923'deki Primo de Rivera diktatörlük, II Cumhuriyet (1931-1939), İç Savaş (1936-1939) ve diktatör Franco (1939-1975) dönemlerini yaşayan De la Fuerte, Leon kentinde Kovid-19 aşısı yapılan ilk kişi olmuştu.
8 çocuğu, 14 torunu ve torunlarının 22 çocuğu bulunan De la Fuerte'nin cenaze töreninin yarın yapılacağı açıklandı.
Diğer yandan İspanyol De La Fuerte'nin ardından 1 ay farkla dünyanın en yaşlı 2. erkeği olan Porto Rikolu Emilio Flores'in de birkaç gün önce öldüğü bilgisi paylaşıldı.
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