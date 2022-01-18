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Dünyanın en yaşlı erkeği 113. yaşına günler kala hayatını kaybetti
© guinnessworldrecordsİspanya'da yaşayan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı erkeği olan Saturnino de la Fuerte
© guinnessworldrecords
İspanya'da yaşayan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı erkeği olan Saturnino de la Fuerte, 113. yaşına günler kala hayatını kaybetti.
İspanyol haber ajansı EFE'de yer alan haberde, bu sabah evinde hayatını kaybeden Saturnino De la Fuerte'nin 12 Şubat'ta 113. yaşına gireceği duyuruldu.
Saturnino de la Fuente, a Spaniard described by Guinness World Records as the world’s oldest man, died Tuesday at the age of 112, a Spanish news report said. https://t.co/v87WzxWZTD— WBRC FOX6 News (@WBRCnews) January 18, 2022
Haberde, De la Fuerte'nin, 10 Eylül 2021'de 112 yıl 211 günlük yaşıyla Guiness Rekorlar Kitabı'na "dünyanın en yaşlı erkeği" olarak girdiği kaydedildi.
Birçok farklı dönemi görmüştü
İspanya'da Kral 13'üncü Alfonso (1886-1941) döneminde doğan, 1918 İspanyol gribi, 1923'deki Primo de Rivera diktatörlük, II Cumhuriyet (1931-1939), İç Savaş (1936-1939) ve diktatör Franco (1939-1975) dönemlerini yaşayan De la Fuerte, Leon kentinde Kovid-19 aşısı yapılan ilk kişi olmuştu.
Some sad news to bring you.— Guinness World Records (@GWR) January 18, 2022
The world's oldest man, Saturnino de la Fuente García, has passed away at his home just weeks before his 113th birthday.
8 çocuğu, 14 torunu ve torunlarının 22 çocuğu bulunan De la Fuerte'nin cenaze töreninin yarın yapılacağı açıklandı.
Diğer yandan İspanyol De La Fuerte'nin ardından 1 ay farkla dünyanın en yaşlı 2. erkeği olan Porto Rikolu Emilio Flores'in de birkaç gün önce öldüğü bilgisi paylaşıldı.