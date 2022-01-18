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Ekrem İmamoğlu: Askıda Fatura dayanışması çığ gibi büyüdü
01:14 18.01.2022 (güncellendi: 01:15 18.01.2022)
© AAEkrem İmamoğlu
© AA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan "Askıda Fatura dayanışması çığ gibi büyüdü. Destek 64 milyon TL’ye ulaştı" açıklamasını yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Askıda Fatura’ kampanyasının ayrıntılarını Twitter'dan paylaştı.
İmamoğlu paylaşımında “Paylaşalım, çoğalalım… Askıda Fatura dayanışması çığ gibi büyüdü. Destek 64 milyon TL’ye ulaştı. Bir fatura ödeyerek, bir destek paketi alarak siz de bu dayanışmaya katılabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.
Paylaşalım, çoğalalım…— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 17, 2022
Askıda Fatura dayanışması çığ gibi büyüdü. Destek 64 milyon TL’ye ulaştı. Bir fatura ödeyerek, bir destek paketi alarak siz de bu dayanışmaya katılabilirsiniz; https://t.co/62jDghmHFp pic.twitter.com/FPTaRUAfBq
Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı 'https://askidafatura.ibb.gov.tr/' adresinde ise şu bilgiler yer alıyor:
"Sevgili hayırsever; ‘Askıda Fatura’ adıyla başlayan yardımlaşma kampanyamız dünyada eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma hareketi olarak tarihe geçti. Bu, sizlerin sayesinde oldu. Milletimizin yardımseverliğini ve kardeşliğini tüm dünyaya gösterirken, ihtiyaç sahibi ailelerin mutluluğu da kalplerimizi rahatlattı. Fakat ne yazık ki salgın süreci ihtiyaç sahibi aile sayısını da arttırdı. Ailelerimize sahip çıkmak ve bu süreçte kimseyi geride bırakmamak adına Askıda Fatura kampanyamızın yanına ‘Askıda Destek’ olarak adlandıracağımız hareketi ekleyerek dayanışmayı büyütüyoruz. Vatandaşlarımızı ve kurumlarımızı alan elin veren eli görmediği bu dayanışmaya davet ediyor hepinize şükranlarımı sunuyorum."