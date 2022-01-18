Ekrem İmamoğlu: Askıda Fatura dayanışması çığ gibi büyüdü

"Sevgili hayırsever; ‘Askıda Fatura’ adıyla başlayan yardımlaşma kampanyamız dünyada eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma hareketi olarak tarihe geçti. Bu, sizlerin sayesinde oldu. Milletimizin yardımseverliğini ve kardeşliğini tüm dünyaya gösterirken, ihtiyaç sahibi ailelerin mutluluğu da kalplerimizi rahatlattı. Fakat ne yazık ki salgın süreci ihtiyaç sahibi aile sayısını da arttırdı. Ailelerimize sahip çıkmak ve bu süreçte kimseyi geride bırakmamak adına Askıda Fatura kampanyamızın yanına ‘Askıda Destek’ olarak adlandıracağımız hareketi ekleyerek dayanışmayı büyütüyoruz. Vatandaşlarımızı ve kurumlarımızı alan elin veren eli görmediği bu dayanışmaya davet ediyor hepinize şükranlarımı sunuyorum."