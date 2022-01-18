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El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T23:49+0300
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Orta Amerika ülkesi El Salvador’un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı Türkçe, İspanyolca ve İngilizce paylaşımlarında Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Bukele Türkçe dilindeki paylaşımında, "Bu Perşembe Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ediyorum" ifadelerini kullandı. 41 yaşındaki Bukele, ülkesinde Eylül 2021'de kripto para birimi Bitcoin’in "yasal para" birimi olarak kullanılmaya başlamasıyla sık sık gündeme gelmişti. Hükümet, Bitcoin’in yasal para birimi olarak kullanılmasına ilişkin hazırlıklar kapsamında kripto para biriminin dolara çevrilmesi ve komisyon olmadan geri çekilmesine izin veren Chivo dijital cüzdanının ATM'lerini kurmuştu. Hükümet ayrıca, Bitcoin kullanımını teşvik etmek için Chivo Cüzdan aracılığıyla herkese 30 dolar değerinde Bitcoin verileceğini açıklamıştı. Bukele’nin öncülüğünde hazırlanan plan, El Salvadorluların çoğunlukla ABD'den yapılan havale komisyonlarında 1 yılda harcanan 400 milyon dolardan tasarruf etmelerini sağlamayı amaçlıyor.
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recep tayyip erdoğan, el salvador, bitcoin

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

23:49 18.01.2022 (güncellendi: 23:50 18.01.2022)
© REUTERS / Jose CabezasEl Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / Jose Cabezas
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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Orta Amerika ülkesi El Salvador’un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı Türkçe, İspanyolca ve İngilizce paylaşımlarında Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Bukele Türkçe dilindeki paylaşımında, "Bu Perşembe Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ediyorum" ifadelerini kullandı.


41 yaşındaki Bukele, ülkesinde Eylül 2021'de kripto para birimi Bitcoin’in "yasal para" birimi olarak kullanılmaya başlamasıyla sık sık gündeme gelmişti. Hükümet, Bitcoin’in yasal para birimi olarak kullanılmasına ilişkin hazırlıklar kapsamında kripto para biriminin dolara çevrilmesi ve komisyon olmadan geri çekilmesine izin veren Chivo dijital cüzdanının ATM'lerini kurmuştu. Hükümet ayrıca, Bitcoin kullanımını teşvik etmek için Chivo Cüzdan aracılığıyla herkese 30 dolar değerinde Bitcoin verileceğini açıklamıştı. Bukele’nin öncülüğünde hazırlanan plan, El Salvadorluların çoğunlukla ABD'den yapılan havale komisyonlarında 1 yılda harcanan 400 milyon dolardan tasarruf etmelerini sağlamayı amaçlıyor.
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