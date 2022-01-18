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Türkiye
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220118/emep-genel-baskani-akdeniz-sol-ittifak-zirvesini-degerlendirdi-1052866883.html
EMEP Genel Başkanı Akdeniz, 'Sol İttifak Zirvesi'ni değerlendirdi
EMEP Genel Başkanı Akdeniz, 'Sol İttifak Zirvesi'ni değerlendirdi
HDP'nin çağrısıyla bir araya gelen partiler arasında yer alan EMEP'in Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, "Çok güçlü bir halk hareketini hedefliyoruz. Bu çerçevede... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T21:57+0300
2022-01-18T21:57+0300
akşam postasi
hdp
emep
ittifak
ercüment akdeniz
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EMEP lideri Akdeniz ‘Sol ittifak zirvesi’ni değerlendirdi: “İlk kez bu kadar parti anlaşıyor. Kimse kendi adacığına çekilmiyor”
EMEP lideri Akdeniz ‘Sol ittifak zirvesi’ni değerlendirdi: “İlk kez bu kadar parti anlaşıyor. Kimse kendi adacığına çekilmiyor”
Sol partilerin temsilcileri HDP'nin 'Demokrasi İttifakı' çağrısıyla bir araya geldi. Toplantıya katılan partilerden Emek Partisi'nin (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuk oldu.Akdeniz, "HDP'nin davetiyle gerçekleşen bir toplantıydı, bu toplantıya 9 partili örgüt katıldı. Görüşme beklediğim gibi geçti. Çok verimli bir görüşme sağlandığı ve fikir alışverişi olduğu yönünde. Sol Parti katılmayacağını ifade etmişti ve toplantıda yer almadı ama onun dışında davet edilenler yer aldı. Türkiye'nin özellikle yakın ve orta vadede, içerisinden geçtiği bu türbülansla ilgili nasıl bir mücadele programı oluşturabiliriz gibi görüş alışverişi gerçekleşti. Zaman içerisinde bunun daha da ilerletilmesi için sistematik hale gelmesi, periyodik toplantıların gerçekleşmesi yönünde de görüş birliği var ki bu çok önemlidir" ifadelerini kullandı."Uzun zamandır partiler birbirleriyle görüşüyorlar" diyen Akdeniz, şunları kaydetti:"Bizim için halkın acil talepleri için yan yana gelmek elzemdir. Bizim birlik ve uzlaşma sorunumuz yok. Halk gerçekten güçlü bir merkez istiyor. AK Parti’den güçlü bir kopuş var, halkın tek adam zihniyetinden kurtulma niyeti var ama millet ittifakının da Türkiye’yi düzlüğe çıkaracağından ciddi endişeleri var. Seçime daha çok var ki halkın temel geçim dertleri var. Demokratik özgürlükler, seçim ve sandık güvenliği gibi temel sorunlar ve bütün bunları kapsayan bir mücadele programı ortaya koyamazsak eğer sadece sandık bazlı tartışmalarla bu işe başlamak zaten bizim gibi partilerin yapısına uygun değil."'Yazılı açıklama yapılacak'Partilerin programları ve mücadele anlayışlarının farklı olduğunu belirten EMEP lideri, şöyle devam etti:"Ama şu an sendikalar ve meslek örgütlerini ve aydınları da dahil etmek üzere çok güçlü bir halk hareketini hedefliyoruz. Bu çerçevede bir görüş birliği var. Bu çok değerli. Bu kadar partinin 'Evet, biz bu konuda anlaşıyoruz' demesi çok değerli ve yeni bir şey. Bir iki güne kadar bir yazılı açıklama da gelecek. 'Biz teşekkür ederiz, biz kendi adacığımıza dönüyoruz' diyen herhangi bir yapı olmadı. Ama uzlaşmadan kastımız da 'Her şeyi bir kenara bırakıp sandığı konuşalım' da değil. Toplantılar serisi olgunlaşmayı daha da ileri götürecektir bunun için de elimizden geleni yapacağız. Bu başlangıç toplantısıydı ve umut vericiydi."
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hdp, emep, ittifak, ercüment akdeniz, аудио

EMEP Genel Başkanı Akdeniz, 'Sol İttifak Zirvesi'ni değerlendirdi

21:57 18.01.2022
AKŞAM POSTASI
EMEP lideri Akdeniz ‘Sol ittifak zirvesi’ni değerlendirdi: “İlk kez bu kadar parti anlaşıyor. Kimse kendi adacığına çekilmiyor”
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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HDP'nin çağrısıyla bir araya gelen partiler arasında yer alan EMEP'in Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, "Çok güçlü bir halk hareketini hedefliyoruz. Bu çerçevede bir görüş birliği var. Bu çok değerli. Bu kadar partinin 'Evet biz bu konuda anlaşıyoruz' demesi çok değerli ve yeni bir şey. Bir iki güne kadar bir yazılı açıklama da gelecek" dedi.
Sol partilerin temsilcileri HDP'nin 'Demokrasi İttifakı' çağrısıyla bir araya geldi. Toplantıya katılan partilerden Emek Partisi'nin (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuk oldu.
Akdeniz, "HDP'nin davetiyle gerçekleşen bir toplantıydı, bu toplantıya 9 partili örgüt katıldı. Görüşme beklediğim gibi geçti. Çok verimli bir görüşme sağlandığı ve fikir alışverişi olduğu yönünde. Sol Parti katılmayacağını ifade etmişti ve toplantıda yer almadı ama onun dışında davet edilenler yer aldı. Türkiye'nin özellikle yakın ve orta vadede, içerisinden geçtiği bu türbülansla ilgili nasıl bir mücadele programı oluşturabiliriz gibi görüş alışverişi gerçekleşti. Zaman içerisinde bunun daha da ilerletilmesi için sistematik hale gelmesi, periyodik toplantıların gerçekleşmesi yönünde de görüş birliği var ki bu çok önemlidir" ifadelerini kullandı.
"Uzun zamandır partiler birbirleriyle görüşüyorlar" diyen Akdeniz, şunları kaydetti:
"Bizim için halkın acil talepleri için yan yana gelmek elzemdir. Bizim birlik ve uzlaşma sorunumuz yok. Halk gerçekten güçlü bir merkez istiyor. AK Parti’den güçlü bir kopuş var, halkın tek adam zihniyetinden kurtulma niyeti var ama millet ittifakının da Türkiye’yi düzlüğe çıkaracağından ciddi endişeleri var. Seçime daha çok var ki halkın temel geçim dertleri var. Demokratik özgürlükler, seçim ve sandık güvenliği gibi temel sorunlar ve bütün bunları kapsayan bir mücadele programı ortaya koyamazsak eğer sadece sandık bazlı tartışmalarla bu işe başlamak zaten bizim gibi partilerin yapısına uygun değil."

'Yazılı açıklama yapılacak'

Partilerin programları ve mücadele anlayışlarının farklı olduğunu belirten EMEP lideri, şöyle devam etti:
"Ama şu an sendikalar ve meslek örgütlerini ve aydınları da dahil etmek üzere çok güçlü bir halk hareketini hedefliyoruz. Bu çerçevede bir görüş birliği var. Bu çok değerli. Bu kadar partinin 'Evet, biz bu konuda anlaşıyoruz' demesi çok değerli ve yeni bir şey. Bir iki güne kadar bir yazılı açıklama da gelecek. 'Biz teşekkür ederiz, biz kendi adacığımıza dönüyoruz' diyen herhangi bir yapı olmadı. Ama uzlaşmadan kastımız da 'Her şeyi bir kenara bırakıp sandığı konuşalım' da değil. Toplantılar serisi olgunlaşmayı daha da ileri götürecektir bunun için de elimizden geleni yapacağız. Bu başlangıç toplantısıydı ve umut vericiydi."
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