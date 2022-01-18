https://tr.sputniknews.com/20220118/emep-genel-baskani-akdeniz-sol-ittifak-zirvesini-degerlendirdi-1052866883.html

EMEP Genel Başkanı Akdeniz, 'Sol İttifak Zirvesi'ni değerlendirdi

EMEP Genel Başkanı Akdeniz, 'Sol İttifak Zirvesi'ni değerlendirdi

HDP'nin çağrısıyla bir araya gelen partiler arasında yer alan EMEP'in Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, "Çok güçlü bir halk hareketini hedefliyoruz. Bu çerçevede... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T21:57+0300

2022-01-18T21:57+0300

2022-01-18T21:57+0300

akşam postasi

hdp

emep

ittifak

ercüment akdeniz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052864384_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_54048302c78dc7604373a37e3e80337e.jpg

EMEP lideri Akdeniz ‘Sol ittifak zirvesi’ni değerlendirdi: “İlk kez bu kadar parti anlaşıyor. Kimse kendi adacığına çekilmiyor” EMEP lideri Akdeniz ‘Sol ittifak zirvesi’ni değerlendirdi: “İlk kez bu kadar parti anlaşıyor. Kimse kendi adacığına çekilmiyor”

Sol partilerin temsilcileri HDP'nin 'Demokrasi İttifakı' çağrısıyla bir araya geldi. Toplantıya katılan partilerden Emek Partisi'nin (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuk oldu.Akdeniz, "HDP'nin davetiyle gerçekleşen bir toplantıydı, bu toplantıya 9 partili örgüt katıldı. Görüşme beklediğim gibi geçti. Çok verimli bir görüşme sağlandığı ve fikir alışverişi olduğu yönünde. Sol Parti katılmayacağını ifade etmişti ve toplantıda yer almadı ama onun dışında davet edilenler yer aldı. Türkiye'nin özellikle yakın ve orta vadede, içerisinden geçtiği bu türbülansla ilgili nasıl bir mücadele programı oluşturabiliriz gibi görüş alışverişi gerçekleşti. Zaman içerisinde bunun daha da ilerletilmesi için sistematik hale gelmesi, periyodik toplantıların gerçekleşmesi yönünde de görüş birliği var ki bu çok önemlidir" ifadelerini kullandı."Uzun zamandır partiler birbirleriyle görüşüyorlar" diyen Akdeniz, şunları kaydetti:"Bizim için halkın acil talepleri için yan yana gelmek elzemdir. Bizim birlik ve uzlaşma sorunumuz yok. Halk gerçekten güçlü bir merkez istiyor. AK Parti’den güçlü bir kopuş var, halkın tek adam zihniyetinden kurtulma niyeti var ama millet ittifakının da Türkiye’yi düzlüğe çıkaracağından ciddi endişeleri var. Seçime daha çok var ki halkın temel geçim dertleri var. Demokratik özgürlükler, seçim ve sandık güvenliği gibi temel sorunlar ve bütün bunları kapsayan bir mücadele programı ortaya koyamazsak eğer sadece sandık bazlı tartışmalarla bu işe başlamak zaten bizim gibi partilerin yapısına uygun değil."'Yazılı açıklama yapılacak'Partilerin programları ve mücadele anlayışlarının farklı olduğunu belirten EMEP lideri, şöyle devam etti:"Ama şu an sendikalar ve meslek örgütlerini ve aydınları da dahil etmek üzere çok güçlü bir halk hareketini hedefliyoruz. Bu çerçevede bir görüş birliği var. Bu çok değerli. Bu kadar partinin 'Evet, biz bu konuda anlaşıyoruz' demesi çok değerli ve yeni bir şey. Bir iki güne kadar bir yazılı açıklama da gelecek. 'Biz teşekkür ederiz, biz kendi adacığımıza dönüyoruz' diyen herhangi bir yapı olmadı. Ama uzlaşmadan kastımız da 'Her şeyi bir kenara bırakıp sandığı konuşalım' da değil. Toplantılar serisi olgunlaşmayı daha da ileri götürecektir bunun için de elimizden geleni yapacağız. Bu başlangıç toplantısıydı ve umut vericiydi."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

hdp, emep, ittifak, ercüment akdeniz, аудио