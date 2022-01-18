https://tr.sputniknews.com/20220118/ermenistan-ankaranin-sinirlarin-acilmasi-icin-yapici-yaklasim-benimsemesini-umuyoruz-1052864522.html

Ermenistan: Ankara'nın sınırların açılması için yapıcı yaklaşım benimsemesini umuyoruz

Ermenistan: Ankara'nın sınırların açılması için yapıcı yaklaşım benimsemesini umuyoruz

Ankara-Erivan ilişkilerinde normalleşme sürecine ilişkin görüşmelerde Ermenistan’ın özel temsilcisi olarak görev alan Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T20:43+0300

2022-01-18T20:43+0300

2022-01-18T20:43+0300

dünya

ankara

ermenistan

türkiye

erivan

sınır

temsilci

ruben rubinyan

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Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Erivan’ın Ankara ile iki ülke arasındaki sınırın mümkün olan en kısa sürede açılması konusunda kapsamlı müzakerelere başlamak istediğini söyledi.Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rubinyan, “Ermeni tarafının arzusu, bir an önce kapsamlı, somut müzakerelere başlamaktır. Her şeyden önce sınırın açılması olmak üzere gerçek sorunların çözülmesi ile ilgileniyoruz. Ermenistan, Türkiye ile sınırın açılmasını ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını içeren ön koşulsuz anlaşmaya varmaya hazır” dedi ve devam etti:Ermenistan’da hiçbir hükümetin Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan 1915 olaylarının ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanınmasını ön koşul olarak öne sürmediğine dikkat çeken Rubinyan, sözlerini şöyle sürdürdü:Ermenistan özel temsilcisi, Türk mevkidaşı ile gerçekleştireceği bir sonraki görüşmenin tarihi ve yerinin henüz bilinmediğini sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220115/ab-turkiye-ile-ermenistanin-normallesme-cabalarini-memnuniyetle-karsiladi-1052760311.html

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ankara, ermenistan, türkiye, erivan, sınır, temsilci, ruben rubinyan