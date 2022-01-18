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Ermenistan: Ankara'nın sınırların açılması için yapıcı yaklaşım benimsemesini umuyoruz
Ermenistan: Ankara'nın sınırların açılması için yapıcı yaklaşım benimsemesini umuyoruz
Ankara-Erivan ilişkilerinde normalleşme sürecine ilişkin görüşmelerde Ermenistan’ın özel temsilcisi olarak görev alan Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T20:43+0300
2022-01-18T20:43+0300
dünya
ankara
ermenistan
türkiye
erivan
sınır
temsilci
ruben rubinyan
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Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Erivan’ın Ankara ile iki ülke arasındaki sınırın mümkün olan en kısa sürede açılması konusunda kapsamlı müzakerelere başlamak istediğini söyledi.Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rubinyan, “Ermeni tarafının arzusu, bir an önce kapsamlı, somut müzakerelere başlamaktır. Her şeyden önce sınırın açılması olmak üzere gerçek sorunların çözülmesi ile ilgileniyoruz. Ermenistan, Türkiye ile sınırın açılmasını ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını içeren ön koşulsuz anlaşmaya varmaya hazır” dedi ve devam etti:Ermenistan’da hiçbir hükümetin Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan 1915 olaylarının ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanınmasını ön koşul olarak öne sürmediğine dikkat çeken Rubinyan, sözlerini şöyle sürdürdü:Ermenistan özel temsilcisi, Türk mevkidaşı ile gerçekleştireceği bir sonraki görüşmenin tarihi ve yerinin henüz bilinmediğini sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220115/ab-turkiye-ile-ermenistanin-normallesme-cabalarini-memnuniyetle-karsiladi-1052760311.html
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ankara, ermenistan, türkiye, erivan, sınır, temsilci, ruben rubinyan

Ermenistan: Ankara'nın sınırların açılması için yapıcı yaklaşım benimsemesini umuyoruz

20:43 18.01.2022
© AATürkiye - Ermenistan
Türkiye - Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AA
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Ankara-Erivan ilişkilerinde normalleşme sürecine ilişkin görüşmelerde Ermenistan’ın özel temsilcisi olarak görev alan Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Rubinyan, Ermenistan’ın Türkiye ile sınırın mümkün olan en kısa sürede açılması konusunda kapsamlı müzakerelere başlamak istediğini belirtti.
Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Erivan’ın Ankara ile iki ülke arasındaki sınırın mümkün olan en kısa sürede açılması konusunda kapsamlı müzakerelere başlamak istediğini söyledi.
Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rubinyan, “Ermeni tarafının arzusu, bir an önce kapsamlı, somut müzakerelere başlamaktır. Her şeyden önce sınırın açılması olmak üzere gerçek sorunların çözülmesi ile ilgileniyoruz. Ermenistan, Türkiye ile sınırın açılmasını ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını içeren ön koşulsuz anlaşmaya varmaya hazır” dedi ve devam etti:
“Türkiye’nin de aynı yapıcılığı ortaya koymasını umuyoruz. (Türkiye özel temsilcisi ile Moskova’da 14 Ocak tarihinde yapılan) görüşme yapıcı bir atmosferde gerçekleşti. Bundan sonraki sürecin nasıl devam edeceği Türkiye'nin yapıcılığına, samimiyetine ve hazır oluşuna bağlı.”
Ermenistan’da hiçbir hükümetin Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan 1915 olaylarının ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanınmasını ön koşul olarak öne sürmediğine dikkat çeken Rubinyan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu anlamda herhangi bir şey değişmedi. Aynısını Türkiye'den de bekliyoruz. Karabağ'dan bahsedecek olursak, bu farklı formatta tartışılacak bir konu, bunun için AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Minsk Grubu'nun eş başkanlığı mevcut, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki iletişimin açılması konusu Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya Başbakan Yardımcılarının çalışma grubu, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ise ayrı bir konudur.”
Ermenistan özel temsilcisi, Türk mevkidaşı ile gerçekleştireceği bir sonraki görüşmenin tarihi ve yerinin henüz bilinmediğini sözlerine ekledi.
Avrupa Birliği - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
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