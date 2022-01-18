https://tr.sputniknews.com/20220118/erzincan-polis-meslek-egitim-merkezinde-kaza-kursunu-3-yarali-1052865668.html

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde kaza kurşunu: 3 yaralı

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde kaza kurşunu: 3 yaralı

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde kaza kurşunu sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye sevk edilirken olayla alakalı soruşturma... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T21:22+0300

2022-01-18T21:22+0300

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türkiye

polis

erzincan

hastane

kurşun

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Erzincan-Sivas kara yolu üzerindeki Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde meydana gelen olayda,bir çalışanın içeride tabancasının kazara ateş alması sonucu kendisi ve biri kadın iki memur yaralandı. Yaralı 3 kişi ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Erzincan Valisi Mehmet Makas ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, hastanede yaralılara ziyarette bulundu.

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polis, erzincan, hastane, kurşun