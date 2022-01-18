Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220118/esini-plastik-kelepceyle-bogarak-oldurdu-kendini-ihbar-etti-gelin-beni-alin-1052839964.html
Eşini plastik kelepçeyle boğarak öldürdü, kendini ihbar etti: 'Gelin beni alın'
Eşini plastik kelepçeyle boğarak öldürdü, kendini ihbar etti: 'Gelin beni alın'
İstanbul Ataşehir'de bir kişi, karısını plastik kelepçeyle boğarak öldürdü. Polisi arayarak "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyen katil zanlısı gözaltına... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T09:51+0300
2022-01-18T09:51+0300
türkiye
istanbul
polis
kadın cinayeti
kadın
kadın cinayetleri
cinayet
kadın hakları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052839695_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_079a0b6e44e2ce2d2bc8e3e676a87dc7.jpg
İstanbul'un Ataşehir ilçesi İnönü Mahallesi'nde oturan İsmail Özbek, dün öğle saatlerinde polis ekiplerini arayıp, "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyerek kendini ihbar etti.Harekete geçen polis ekipleri, olay yerine sağlık ekipleriyle gitti. Ekipler, Hanpaşa Özbek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, Hanpaşa Özbek'in cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Plastik kelepçe çöp konteynerinde bulunduŞüpheli İsmail Özbek'in emniyetteki ifadesinde eşiyle arasında maddi anlaşmazlıklar nedeniyle tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.Tartışmanın büyümesinin ardından eşini plastik kelepçeyle boğduğunu itiraf eden şüpheli Özbek, suç aletini çöp konteynerine attığını da ifadesinde belirtti.Polis ekipleri plastik kelepçeyi çöpte buldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin devam ettiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220118/6-yil-sonra-tutuklandi-yagmur-onutun-katiline-16-yil-8-ay-hapis-cezasi-1052837875.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052839695_204:0:1644:1080_1920x0_80_0_0_f6fa999089d3d33e88d016aeebebc04b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, polis, kadın cinayeti, kadın, kadın cinayetleri, cinayet, kadın hakları

Eşini plastik kelepçeyle boğarak öldürdü, kendini ihbar etti: 'Gelin beni alın'

09:51 18.01.2022
© DHAEşini plastik kelepçeyle boğarak öldürdü: 'Eşimi öldürdüm beni gelin alın'
Eşini plastik kelepçeyle boğarak öldürdü: 'Eşimi öldürdüm beni gelin alın' - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© DHA
Abone ol
İstanbul Ataşehir'de bir kişi, karısını plastik kelepçeyle boğarak öldürdü. Polisi arayarak "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyen katil zanlısı gözaltına alırken, emniyetteki ifadesinde eşiyle arasında maddi anlaşmazlıklar bulunduğunu söyledi.
İstanbul'un Ataşehir ilçesi İnönü Mahallesi'nde oturan İsmail Özbek, dün öğle saatlerinde polis ekiplerini arayıp, "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyerek kendini ihbar etti.
Harekete geçen polis ekipleri, olay yerine sağlık ekipleriyle gitti. Ekipler, Hanpaşa Özbek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, Hanpaşa Özbek'in cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Plastik kelepçe çöp konteynerinde bulundu

Şüpheli İsmail Özbek'in emniyetteki ifadesinde eşiyle arasında maddi anlaşmazlıklar nedeniyle tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.
Tartışmanın büyümesinin ardından eşini plastik kelepçeyle boğduğunu itiraf eden şüpheli Özbek, suç aletini çöp konteynerine attığını da ifadesinde belirtti.
Polis ekipleri plastik kelepçeyi çöpte buldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin devam ettiği öğrenildi.
Yağmur Önüt - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
TÜRKİYE
6 yıl sonra tutuklandı: Yağmur Önüt'ün katiline 16 yıl 8 ay hapis cezası
08:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:04Ahmet Hakan: İmamoğlu’nun yeni mottosu, 'Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum'
10:03Belgeselden: Playboy kurucusu Hefner her hafta 'Domuz Gecesi' düzenliyordu
09:57Prof. Ceyhan: PCR testi kararını bilimsel olarak tartışmaya gerek yok, düzeltilmesi lazım
09:55Kuzey Kore, dünkü denemelerin 'taktik güdümlü füze' testleri olduğunu açıkladı
09:51Eşini plastik kelepçeyle boğarak öldürdü, kendini ihbar etti: 'Gelin beni alın'
09:26İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 10 kişi hakkında gözaltı kararı
09:24Savunma sanayi projelerine KDV istisnası
09:21İstanbul'da fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
09:07Almanya'da Jet Fadıl'a dava: 35 bin euro’nun faizi ile ödenmesine karar verildi
09:01Hakan Atilla cezaevi günlerini kitap yaptı: Zarrab nasıl geçer not aldı bilmiyorum
08:50Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
08:38MHRS'den randevu alınamıyor
08:336 yıl sonra tutuklandı: Yağmur Önüt'ün katiline 16 yıl 8 ay hapis cezası
08:25Merkez Bankası'nda Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu
08:17Tüketici şikayetlerini gidermek için 5 yeni düzenleme yolda
08:00Öğrenci yurdu çamaşırhanesinde sıcak ağdayla işkence
07:55İstanbul Tıp Fakültesi araştırması: Kovid-19 hastalarında uyum bozukluğu ve deliryum görülüyor
07:40THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, Kazakistan'da yaşananları anlattı
07:28Kripto para dolandırıcılıkları ile ilgili bilinmesi gerekenler: En yaygın 7 yöntem
07:11İkinci el otomobil satışlarına yeni düzenleme