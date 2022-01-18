https://tr.sputniknews.com/20220118/esini-plastik-kelepceyle-bogarak-oldurdu-kendini-ihbar-etti-gelin-beni-alin-1052839964.html

Eşini plastik kelepçeyle boğarak öldürdü, kendini ihbar etti: 'Gelin beni alın'

Eşini plastik kelepçeyle boğarak öldürdü, kendini ihbar etti: 'Gelin beni alın'

İstanbul Ataşehir'de bir kişi, karısını plastik kelepçeyle boğarak öldürdü. Polisi arayarak "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyen katil zanlısı gözaltına... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T09:51+0300

2022-01-18T09:51+0300

2022-01-18T09:51+0300

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İstanbul'un Ataşehir ilçesi İnönü Mahallesi'nde oturan İsmail Özbek, dün öğle saatlerinde polis ekiplerini arayıp, "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyerek kendini ihbar etti.Harekete geçen polis ekipleri, olay yerine sağlık ekipleriyle gitti. Ekipler, Hanpaşa Özbek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, Hanpaşa Özbek'in cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Plastik kelepçe çöp konteynerinde bulunduŞüpheli İsmail Özbek'in emniyetteki ifadesinde eşiyle arasında maddi anlaşmazlıklar nedeniyle tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.Tartışmanın büyümesinin ardından eşini plastik kelepçeyle boğduğunu itiraf eden şüpheli Özbek, suç aletini çöp konteynerine attığını da ifadesinde belirtti.Polis ekipleri plastik kelepçeyi çöpte buldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

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