Eski Alman Bakan Gabriel: AB ve NATO asla Rusya için tehdit olmadı

Alman-Amerikan dostluğunun gelişimi alanında faaliyet gösteren Atlantik Köprüsü adlı örgüte başkanlık eden Gabriel, Der Tagesspiegel gazetesine açıklamasında, “NATO ve AB’nin doğuya genişlemesi, Westphalia Barışından bu yana ilk güvenilir güvenlik mimarisi oldu. NATO ve AB, hiçbir zaman Rusya için bir tehdit oluşturmadı” ifadesini kullandı.Gabriel ayrıca “yeni üye ülkelerinde, Kuzey Atlantik ordu birlikleri bile yerleştirilmediğini” iddia etti.
Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) hiçbir zaman Rusya için tehdit arz etmediğini savundu.
Alman-Amerikan dostluğunun gelişimi alanında faaliyet gösteren Atlantik Köprüsü adlı örgüte başkanlık eden Gabriel, Der Tagesspiegel gazetesine açıklamasında, “NATO ve AB’nin doğuya genişlemesi, Westphalia Barışından bu yana ilk güvenilir güvenlik mimarisi oldu. NATO ve AB, hiçbir zaman Rusya için bir tehdit oluşturmadı” ifadesini kullandı.
Gabriel ayrıca “yeni üye ülkelerinde, Kuzey Atlantik ordu birlikleri bile yerleştirilmediğini” iddia etti.