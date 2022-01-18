https://tr.sputniknews.com/20220118/fatih-altayli-gectigimiz-gunlerde-cok-ama-cok-onemli-bir-istifa-gerceklesti-kurum-adini-vermiyorum-1052858708.html

Fatih Altaylı: Geçtiğimiz günlerde çok ama çok önemli bir istifa gerçekleşti, kurum adını vermiyorum

Fatih Altaylı: Geçtiğimiz günlerde çok ama çok önemli bir istifa gerçekleşti, kurum adını vermiyorum

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, ismini açıklamadığı bir kurumda üst düzey bir istifanın gerçekleştiği kulisini yazdı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T18:06+0300

2022-01-18T18:06+0300

2022-01-18T18:06+0300

türkiye

fatih altaylı

köşe yazısı

istifa

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'de önemli bir kurumun üst düzey görevlisinin istifasını verdiğini belirtti. Altaylı bugünkü yazısında, "Geçtiğimiz günlerde çok ama çok önemli bir istifa gerçekleşti. Türkiye’de son zamanlarda çokça gündeme gelen, hatta zaman zaman çok da eleştirilen bir kurum vardır. Bu kurumun başında da sürekli hedef olan bir isim. Yeni yılın ilk günlerinde bu kurumun başındaki bu isim bağlı olduğu üst makama istifasını verdi. Üst makam da zaten istenilen bu istifayı aldı ve cebine koydu. Ne zaman açıklanır, nasıl açıklanır bilmiyorum. Ama bu istifa gerçek" ifadelerini kullandı.Altaylı, konuyla ilgili şunları söyledi:

türkiye

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fatih altaylı, köşe yazısı, istifa