Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: Oyuncuların mental olarak enerjisi düşük

Basın toplantısında Fenerbahçe’yi değerlendiren teknik direktör İsmail Kartal, oyuncuların mental olarak iyi durumda olmadığını söyledi. Mesut Özil ile de dün... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, düzenlenen basın toplantısında transferler ve geleceğe dair açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe’de büyük mutluluklar yaşadığını ve sarı-lacivertlilerin hayatında büyük bir yere sahip olduğunu anlatan Kartal, şunları kaydetti:“Beni Fenerbahçe 'ye ikinci kez getiren başkanımız Ali Koç'a teşekkür ediyorum. Başkanımız bana giden teknik direktörle ilgili yaşanan süreci, benden bekleneni açık açık anlattı. Ben de sorumluluk alacağımı söyledim. Hayatımın büyük bir bölümünü bu camiaya verdim ve vermeye hazır bir insanım. Bu yüzden görevi kabul ettim.Şu anda oyuncularımızın mental olarak enerjisinin düşük olduğunu gözlemledim. Şu an yapmak istediğim tek şey, oyuncularımın mental seviyelerini kariyer seviyelerine yükseltmek. Fenerbahçe camiasının nasıl bir takım görmek istediğini biliyorum. En büyük sorunum zaman. Şu an zamanla yarışıyoruz.‘Fenerbahçe'ye gelmeden önce maçları izlerken üzülüyordum’Taraftarlarımız zaman zaman haklı olarak tepki gösterdiler. Taraftarlarımız her zaman haklıdır. Onlar varsa biz de varız. Fenerbahçe'ye gelmeden önce maçları izlerken üzülüyordum.17 puan gerideyiz ama matematiksel olarak hala şansımız var. UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynayacağız. Rakibi çok iyi biliyorum. Çok disiplinli bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Altay maçını milat olarak görüyorum. Taraftarımız ilk dakikadan son dakikaya kadar bizi desteklesin. Bugün birlik ve beraberlik olma günü.Futbolcularıma bu formanın değerini anlattım. Bu formayı giymenin ne demek olduğunu anlattım hepsine. Dün bir toplantı yaptım ve oyuncularımı özel hayatlarına dikkat etmeleri konusunda uyardım.Mesut Özil açıklaması: Ufak tefek problemler olabilir, bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorumMesut Özil dünyaca çapında bir yetenek. Kendisiyle dün görüştüm. Kendisi de bu görüşmede çok mutlu oldu. Bazı ufak tefek problemler olabilir. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Mesut, İrfan Can, Nazım Sangare fark etmez. Hepsi bizim oyuncularımız.Oyun felsefem pozitif futbol üzerinedir. Bu işler zamanla birlikte oynayarak olacak. Biraz sabır gerekiyor. Onları yönlendirmeye çalışıyorum. Antalya maçında savunmayı iyi yaptık, hücumda iyi değildik ama 7-8 oyuncumuz yoktu. Onlar geri gelince farklı olacağız.‘Transfer konusunda henüz bir şey konuşmadık’Transfer konusunda önümüzdeki 2 maçtan sonra Başkanımız ile oturup her şeyi planlayacağız. Şu an için henüz bir şey konuşmadık.Altay Bayındır'ı ilk oynatan benim. Benim evladım gibidir. Berke de evladımdır. Yarın oynayacak gibi, durumu iyiye gidiyor. Altay'ın da 10 gün içerisinde dönmesini bekliyoruz.Attila Szalai'nin takımdan ayrılması söz konusu değil. Şu an gönderirsek yerini nasıl dolduracağız? Dediğim gibi 2 maç sonra Başkanımızla oturup konuşacağız.”

