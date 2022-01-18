https://tr.sputniknews.com/20220118/fransada-polis-kacirilan-14-yasindaki-cocugu-snapchat-konumu-sayesinde-buldu-1052855664.html

Kaçırılıp tecavüz edilen 14 yaşındaki çocuk, Snapchat sayesinde bulundu

Kaçırılıp tecavüz edilen 14 yaşındaki çocuk, Snapchat sayesinde bulundu

Fransa'da iki erkek tarafından kaçırılıp ve tecavüze uğradığı öğrenilen 14 yaşındaki kız, polisin Snapchat uygulamasındaki GPS'i kullanarak düzenlediği... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T16:25+0300

2022-01-18T16:25+0300

2022-01-18T16:32+0300

dünya

fransa

cinsel taciz

kaçırma

snapchat

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Fransa'nın güneyindeki Marsilya'nın Cabucelle semtinde geçen hafta evinden kaçtığı belirlenen 14 yaşındaki bir kız çocuğu, kendisini evinde misafir etmeyi teklif eden bir adam tarafından kaçırıldı.Götürüldüğü dairede bulunan 64 yaşındaki başka bir adam tarafından esrar içmeye zorlandığını söyleyen 14 yaşındaki çocuk, daha sonra tecavüze uğradığını açıkladı. Kızın ailesi ise, Instagram üzerinden kaçırıldığını ve dövüldüğünü açıklayan ancak nereye götürüldüğünü belirleyemeyen mesajlar paylaşan kızları için polise başvurdu. Polis ise, 14 yaşındaki çocuktan Snapchat konumunu açmasını istedi ve böylelikle nerede tutulduğu belirlendi. Belirlenen bölgede her kapıyı çalan polis, 14 yaşındaki çocuktan gelen "Evet" mesajıyla doğru daireyi buldu ve operasyon düzenledi. Cuma akşamı düzenlenen operasyonda, zanlılar telefondaki kanıtları silmeye çalışırken yakalandı. Çocukla 'rızaya dayalı ilişki kurduklarını' iddia eden zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Yapılan muayene uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edilen çocuk, acil tedavi için hastaneye kaldırıldı ve daha sonra ailesine teslim edildi.Tutuklamanın ardından, Marsilya'daki Bilgi ve Komuta Merkezi'nden Rudy Manna, "Bu kurtarma Snapchat sayesinde gerçekleşti, ancak hepsinden önemlisi, Bilgi ve Komuta Merkezi'nden (CIC) genç kadın polis yardımcısının mükemmel fikri sayesinde gerçekleşti, onlar olmasaydı hiçbir şey mümkün olmazdı" dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, cinsel taciz, kaçırma, snapchat