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Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi
Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi
Süper Lig'deki Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Karşılaşma, yarın 17.00'de kaldığı yerden devam edecek. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T18:45+0300
2022-01-18T18:45+0300
2022-01-18T19:16+0300
maç
erteleme
spor
süper lig
yeni malatyaspor
gaziantep futbol kulübü
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın devre arasında hakem Ümit Öztürk, sahada incelemelerde bulundu.Devre arasının ardından sahaya çıkan her iki takımın oyuncuları, hakem Öztürk ile bir süre sahada bekledi.Hakem Öztürk, yaptığı görüşmeler sonrasında soyunma odasına gitti. Daha sonra karşılaşmanın tatil edildiği bildirildi.Bu arada, her iki kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla mücadelenin yarın saat 17.00'de kaldığı yerden oynanacağını duyurdu.
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maç, erteleme, süper lig, yeni malatyaspor, gaziantep futbol kulübü
Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi 18:45 18.01.2022 (güncellendi: 19:16 18.01.2022)
Süper Lig'deki Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Karşılaşma, yarın 17.00'de kaldığı yerden devam edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.
İlk yarısı golsüz sona eren maçın devre arasında hakem Ümit Öztürk, sahada incelemelerde bulundu.
Devre arasının ardından sahaya çıkan her iki takımın oyuncuları, hakem Öztürk ile bir süre sahada bekledi.
Hakem Öztürk, yaptığı görüşmeler sonrasında soyunma odasına gitti. Daha sonra karşılaşmanın tatil edildiği bildirildi.
Bu arada, her iki kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla mücadelenin yarın saat 17.00'de kaldığı yerden oynanacağını duyurdu.