https://tr.sputniknews.com/20220118/gazprom-cine-ihracatini-artiriyor-1052833816.html

Gazprom, Çin’e ihracatını artırıyor

Gazprom, Çin’e ihracatını artırıyor

Rus Gazprom şirketi, Çin’e ‘Sibirya’nın Gücü’ boru hattı üzerinden gaz ihracatının Ocak’ın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre 1.5 kat arttığını... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

çin

gazprom

sibirya

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Gazprom’un yazılı açıklamasında, “Sibirya’nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden Çin’e gaz ihracatı artıyor. Ocak’ın ilk yarısındaki sevkiyat, geçen yılın aynı dönemine göre 1.5 kat daha yüksek” ifadesine yer verildi.Gazprom’un Ocak 2021’de Çin’e 29 milyon metreküp doğalgaz tedarik ettiği bildirilmişti.Rusya’nın Yakutistan Cumhuriyeti’ndeki Çayan yatağından ‘Sibirya’nın Gücü’ boru hattı üzerinden Çin’e sevkiyatı 2019 sonunda başlamıştı. İlk 5 yılda, sevkiyat kapasitesinin yılda 38 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor. 2020’de sevk edilen gaz hacmi 4.1 milyar, 2021’in ilk 10 ayında 8 milyar metreküp olarak gerçekleşmişti.

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çin, gazprom, sibirya