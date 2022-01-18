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https://tr.sputniknews.com/20220118/hamile-hemsireye-saldiran-2-kisi-tutuklandi-1052857072.html
Hamile hemşireye saldıran 2 şüpheli tutuklandı
Hamile hemşireye saldıran 2 şüpheli tutuklandı
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hamile hemşire Gülhan D.'ye saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklandı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T17:01+0300
2022-01-18T17:01+0300
2022-01-18T17:04+0300
türkiye
saldırı
hastane
hemşire
tutuklama
doktor
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Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde pazartesi günü, hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldıranlardan Rıdvan K., koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı. Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam etti. Gülhan D., 4 kişiden şikayetçi oldu.Küçükçekmece Adalet Sarayı'na götürülen şüphelilerden Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220117/saglik-sen-hamile-bir-hemsire-hasta-yakini-tarafindan-tekmelenerek-yerlerde-suruklendi-1052811637.html
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saldırı, hastane, hemşire, tutuklama, doktor
Hamile hemşireye saldıran 2 şüpheli tutuklandı 17:01 18.01.2022 (güncellendi: 17:04 18.01.2022)
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hamile hemşire Gülhan D.'ye saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklandı.
Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde pazartesi günü,
hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldıranlardan Rıdvan K., koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı. Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam etti. Gülhan D., 4 kişiden şikayetçi oldu.
Küçükçekmece Adalet Sarayı'na götürülen şüphelilerden Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklandı.