https://tr.sputniknews.com/20220118/hamile-hemsireye-saldiran-2-kisi-tutuklandi-1052857072.html

Hamile hemşireye saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Hamile hemşireye saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hamile hemşire Gülhan D.'ye saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklandı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T17:01+0300

2022-01-18T17:01+0300

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türkiye

saldırı

hastane

hemşire

tutuklama

doktor

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Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde pazartesi günü, hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldıranlardan Rıdvan K., koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı. Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam etti. Gülhan D., 4 kişiden şikayetçi oldu.Küçükçekmece Adalet Sarayı'na götürülen şüphelilerden Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklandı.

https://tr.sputniknews.com/20220117/saglik-sen-hamile-bir-hemsire-hasta-yakini-tarafindan-tekmelenerek-yerlerde-suruklendi-1052811637.html

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saldırı, hastane, hemşire, tutuklama, doktor