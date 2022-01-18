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İkinci el otomobil satışlarına yeni düzenleme
İkinci el otomobil satışlarına yeni düzenleme
Ticaret Bakanlığı ikinci el otomobil satışları için harekete geçti. Otomobil alım-satımlarda yeni yönetmelik hazırlıyor. Bakanlığın ikinci el araç satışına... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T07:11+0300
2022-01-18T07:11+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
ikinci el otomobil
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Ticaret Bakanlığı, ikinci el oto satışlarını yeniden düzenliyor. Bu kapsamda hazırlanan yönetmelik taslağı görüşe açıldı.Taslakta, taşıt ve paranın eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan elektronik sistemin kapsamı genişletiliyor.TRT Haber’in haberine göre; bu yönetmeliğin kayıtdışılığın önüne geçeceğini belirten MASFED Başkanı Aydın Erkoç, tüketici mağduriyetlerinin hepsinin ortadan kalkacağını söyledi. Mevcut uygulamada, elektronik sistemde yalnızca nakit ödeme yapılabilirken, yeni düzenlemeyle sistem, havale ve EFT yöntemlerini de kabul edecek. Bankalar, alış ve satış işlemlerini garanti edebilecek.Erkoç, “Alıcı kişi parasını bankaya bloke yapıyor. Banka bundan çok cüzi bir masraf alıyor. Bloke olan para, satış aldığında aracı satanın hesabına geçmiş oluyor. İki taraf da mağdur olmuyor. Burada aracı kurum olarak bankalar garantörlük yapıyor.” dedi. Düzenleme kapsamında konkordato başvurusu yapan işletmeler de yetki belgesi başvurusunda bulunabilecek. Düzenlemeyle, yetki belgesi için istenen lise mezuniyeti şartı da ilköğretime indirilecek.
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ticaret bakanlığı, ikinci el otomobil

İkinci el otomobil satışlarına yeni düzenleme

07:11 18.01.2022
© AAİkinci el otomobil
İkinci el otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AA
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Ticaret Bakanlığı ikinci el otomobil satışları için harekete geçti. Otomobil alım-satımlarda yeni yönetmelik hazırlıyor. Bakanlığın ikinci el araç satışına yönelik hazırladığı taslak, ödeme araçlarından yetki belgesi alımlarına kadar pek çok konuda değişiklik içeriyor.
Ticaret Bakanlığı, ikinci el oto satışlarını yeniden düzenliyor. Bu kapsamda hazırlanan yönetmelik taslağı görüşe açıldı.
Taslakta, taşıt ve paranın eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan elektronik sistemin kapsamı genişletiliyor.
TRT Haber’in haberine göre; bu yönetmeliğin kayıtdışılığın önüne geçeceğini belirten MASFED Başkanı Aydın Erkoç, tüketici mağduriyetlerinin hepsinin ortadan kalkacağını söyledi. Mevcut uygulamada, elektronik sistemde yalnızca nakit ödeme yapılabilirken, yeni düzenlemeyle sistem, havale ve EFT yöntemlerini de kabul edecek. Bankalar, alış ve satış işlemlerini garanti edebilecek.
Erkoç, “Alıcı kişi parasını bankaya bloke yapıyor. Banka bundan çok cüzi bir masraf alıyor. Bloke olan para, satış aldığında aracı satanın hesabına geçmiş oluyor. İki taraf da mağdur olmuyor. Burada aracı kurum olarak bankalar garantörlük yapıyor.” dedi.
Düzenleme kapsamında konkordato başvurusu yapan işletmeler de yetki belgesi başvurusunda bulunabilecek. Düzenlemeyle, yetki belgesi için istenen lise mezuniyeti şartı da ilköğretime indirilecek.
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