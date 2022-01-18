https://tr.sputniknews.com/20220118/iletisim-baskani-altun-sirbistan-cumhurbaskaninin-dikkatini-ceken-anekdotu-paylasti-1052865758.html

İletişim Başkanı Altun, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın dikkatini çeken anekdotu paylaştı

İletişim Başkanı Altun, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın dikkatini çeken anekdotu paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in dikkatini... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T21:28+0300

2022-01-18T21:28+0300

2022-01-18T21:28+0300

politika

recep tayyip erdoğan

resmi ziyaret

aleksandr vucic

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in dikkatini çeken bir anekdotu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı. Altun, paylaşımında, “Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Aleksandar Vucic: Başka hiçbir ülkede görmedim. Rüzgar halıları kaldırdığında baktım ki kameramanı, fotoğrafçısı sağına soluna bakmadan, kimseyi beklemeden el ele verip düzeltiyorlar. Bu, onların devletine ve size olan sevgilerini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, resmi ziyaret, aleksandr vucic