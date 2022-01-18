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İngiliz ordusu, göçmen operasyonlarının koordinasyonunu üstelenecek
İngiliz ordusu, göçmen operasyonlarının koordinasyonunu üstelenecek
İngiliz ordusu, sığınmacı ve göçmen geçişlerine karşı yapılan operasyonların koordinasyonunu üstelenecek. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T05:38+0300
2022-01-18T05:38+0300
dünya
ingiltere
ordu
göçmen
sığınmacı
priti patel
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İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, parlamentoda yaptığı açıklamada, göçmen geçişi sorununu hiçbir bakanlığın tek başına çözemeyeceğini belirterek, Savunma Bakanlığı'nın koordinasyon görevini yerine getirme kararının, göçmenlere karşı 'savunmayı kesinlikle güçlendirmeleri gerektiğinin kanıtı' olduğunu belirtti.Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi de, Sky News'e verdiği demeçte, 'sadece donanma gemileri değil, Sınır Kuvvetleri de dahil olmak üzere diğer tüm gemileri içeren tek bir komuta ve kontrole sahip olmanın iyi bir fikir olduğunu' söyledi.Koordinasyonun, 'bu insanların hayatlarını riske atan insan kaçakçılarıyla' mücadele için gerekli olduğunu savunan Zahawi, "Bunu yapma şekliniz çok yönlü bir stratejiyi içeriyor. Bir yandan Manş Denizi'nde koordinasyonunuz var diğer yandan Uyruk ve Sınırlar Yasası var" dedi.Halihazırda parlamentoda görüşülmekte olan Uyruk ve Sınırlar Yasa Tasarısı, ülkeye vizesiz girmeyi suç haline getirmenin yanı sıra hükümete bir kişiyi ona haber vermeden vatandaşlıktan çıkarma hakkı tanıyor.Geçen yıl Fransa'dan İngiltere'ye 28 bin 391 göçmen geçerken, yerel medya tespit edilen teknelerin geri itileceğini yazmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220110/ingilteredeki-uwc-atlantic-collegede-prenses-ve-afgan-multeciler-birlikte-okuyor-1052580375.html
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ingiltere, ordu, göçmen, sığınmacı, priti patel

İngiliz ordusu, göçmen operasyonlarının koordinasyonunu üstelenecek

05:38 18.01.2022
© AFP 2021 / Carl Courtİngiliz ordusu
İngiliz ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / Carl Court
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İngiliz ordusu, sığınmacı ve göçmen geçişlerine karşı yapılan operasyonların koordinasyonunu üstelenecek.
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, parlamentoda yaptığı açıklamada, göçmen geçişi sorununu hiçbir bakanlığın tek başına çözemeyeceğini belirterek, Savunma Bakanlığı'nın koordinasyon görevini yerine getirme kararının, göçmenlere karşı 'savunmayı kesinlikle güçlendirmeleri gerektiğinin kanıtı' olduğunu belirtti.
Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi de, Sky News'e verdiği demeçte, 'sadece donanma gemileri değil, Sınır Kuvvetleri de dahil olmak üzere diğer tüm gemileri içeren tek bir komuta ve kontrole sahip olmanın iyi bir fikir olduğunu' söyledi.
Koordinasyonun, 'bu insanların hayatlarını riske atan insan kaçakçılarıyla' mücadele için gerekli olduğunu savunan Zahawi, "Bunu yapma şekliniz çok yönlü bir stratejiyi içeriyor. Bir yandan Manş Denizi'nde koordinasyonunuz var diğer yandan Uyruk ve Sınırlar Yasası var" dedi.
Halihazırda parlamentoda görüşülmekte olan Uyruk ve Sınırlar Yasa Tasarısı, ülkeye vizesiz girmeyi suç haline getirmenin yanı sıra hükümete bir kişiyi ona haber vermeden vatandaşlıktan çıkarma hakkı tanıyor.
Geçen yıl Fransa'dan İngiltere'ye 28 bin 391 göçmen geçerken, yerel medya tespit edilen teknelerin geri itileceğini yazmıştı.
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