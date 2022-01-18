'İran'ın 6 yıl sonra Suudi Arabistan'a diplomat göndermesi görüşmelerde ilerlemenin işareti'

“BAE’nin son yıllarda Suudi Arabistan’ın da önüne geçecek şekilde bölge meselelerinde aktif olmasının iki nedeni var. Bunlardan birisi, Suudi Arabistan’ın ABD’ye, BAE’ninse İngiltere’ye daha yakın olduğu hususudur. Dolayısıyla burada BAE ile Suudiler arasında yaşanan bölgesel aktör olma krizi veya rekabeti aslında İngiltere ve ABD rekabeti olarak da okunması bence gerçekçidir. İkinci bir neden ise bunun bir yansıması olarak görünür şekilde Suudi Arabistan ile BAE, bölgede ağabey rolü kapmak için bir rekabet içerisinde. Uzun zamandır bölgeyi domine eden Suudi Arabistan idi. Ama BAE artık ortaya çıkma noktasında bir karar verdi ve beraber girişmiş oldukları 2015 başında Yemen savaşında farklı bir projeksiyon ortaya koydu. Suudi Arabistan birleşik bütün bir Yemen’in kontrolünü sağlamayı savunurken, BAE bölünmüş bir Yemen politikasını yürütmeye başladı. Bu koalisyon içerisinde de birtakım çatlaklar oluşturdu. Bin Zayed ile Bin Salman arasında çok dostane görülen, abi-kardeş olarak kabul edilen bu ilişki zedelendi. Daha yakın bir zamanda BAE Dışişleri Bakanlığı’nda hazırlanmış, Bin Salman’ın yetersiz olduğunu ve küresel siyaseti anlamakta zorlandığını dile getiren bir rapor sızdı. Burada ana rekabet noktası bölgenin belirleyici gücü olmak. En net örneğini Yemen üzerinden görüyoruz. Buna karşılık Bin Salman’ın da bir adımı oldu. Küresel şirketlerin bölgesel ofisleri Dubai ve Abu Dabi’dedir, bunları Riyad’a taşıma noktasında ciddi hamleler yaptı. BAE de bu hamlelere karşı sessiz kalmadı. O da tavrını ortaya koydu. Nispeten petrol üzerinden bir kriz yaşandı. OPEC’te de fikir ayrılığı yaşadılar. Dolayısıyla aslında çok enteresan bir tabloyla karşı karşıyayız. 2015’te Yemen’e karşı beraber hareket eden, 2017’de Katar’a karşı beraber hareket eden, yine 2013’ten sonra Türkiye’ye karşı beraber cephe alan Körfez’in iki önemli ülkesi tüm kavga ettikleri ülkelerle barışırken kendileri arasında bir rekabet içerisine girdiler. Bu açıdan fevkalade önemli. Körfez ülkeleri, Asya, Çin ile hatta Afganistan Taliban yönetimiyle irtibat kurarken, Türkiye ile ilişkilerini tamir ederken, Afrika’da da benzer hareketler içerisinde olmalarına rağmen aralarındaki fikir ayrılığının kısa zamanda nihayete ereceği kanaatinde değilim.”