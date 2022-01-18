https://tr.sputniknews.com/20220118/israil-guclerinden-okul-baskini-2-ogrenci-gozleri-baglanarak-gozaltina-alindi-1052852512.html

İsrail güçlerinden Ramallah'taki okula baskın: 2 öğrenci gözleri bağlanarak gözaltına alındı

İsrail güçlerinden Ramallah'taki okula baskın: 2 öğrenci gözleri bağlanarak gözaltına alındı

Filistin’de İsrail güçlerinin baskın yaptığı bir okulda bulunan 2 öğrenci gözleri bağlanarak gözaltına alındı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T15:01+0300

2022-01-18T15:01+0300

2022-01-18T15:38+0300

filistin

israil

öğrenci

baskın

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052852360_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_506d3513f9c18cb030f0dbdfa8edb2b7.jpg

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Ramallah kentindeki Deir Nidham köyünde bulunan bir okula İsrail güçleri tarafından baskın yapıldı.Ramez al-Tamim ve Ahmad al-Tamimi isimli iki öğrenciyi gözlerini bağlayarak gözaltına alan İsrail güçleri, kendilerini durdurmak isteyen okul personeline ise saldırdı.İsrail güçlerinin ve Filistin’de bulunan İsraillilerin eğitim odaklı yaptığı çeşitli saldırıların, çocukların eğitim ve gelişim hakkını engellemeye yönelik olduğu biliniyor.

https://tr.sputniknews.com/20210804/israil-10-yasindaki-2-filistinli-cocugu-gozaltina-aldi-1045162031.html

filistin

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

filistin, israil, öğrenci, baskın