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https://tr.sputniknews.com/20220118/israil-guclerinden-okul-baskini-2-ogrenci-gozleri-baglanarak-gozaltina-alindi-1052852512.html
İsrail güçlerinden Ramallah'taki okula baskın: 2 öğrenci gözleri bağlanarak gözaltına alındı
İsrail güçlerinden Ramallah'taki okula baskın: 2 öğrenci gözleri bağlanarak gözaltına alındı
Filistin’de İsrail güçlerinin baskın yaptığı bir okulda bulunan 2 öğrenci gözleri bağlanarak gözaltına alındı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T15:01+0300
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filistin
israil
öğrenci
baskın
dünya
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Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Ramallah kentindeki Deir Nidham köyünde bulunan bir okula İsrail güçleri tarafından baskın yapıldı.Ramez al-Tamim ve Ahmad al-Tamimi isimli iki öğrenciyi gözlerini bağlayarak gözaltına alan İsrail güçleri, kendilerini durdurmak isteyen okul personeline ise saldırdı.İsrail güçlerinin ve Filistin’de bulunan İsraillilerin eğitim odaklı yaptığı çeşitli saldırıların, çocukların eğitim ve gelişim hakkını engellemeye yönelik olduğu biliniyor.
https://tr.sputniknews.com/20210804/israil-10-yasindaki-2-filistinli-cocugu-gozaltina-aldi-1045162031.html
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filistin, israil, öğrenci, baskın

İsrail güçlerinden Ramallah'taki okula baskın: 2 öğrenci gözleri bağlanarak gözaltına alındı

15:01 18.01.2022 (güncellendi: 15:38 18.01.2022)
© İHAİsrail güçlerinden okul baskını
İsrail güçlerinden okul baskını - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© İHA
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Filistin’de İsrail güçlerinin baskın yaptığı bir okulda bulunan 2 öğrenci gözleri bağlanarak gözaltına alındı.
Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Ramallah kentindeki Deir Nidham köyünde bulunan bir okula İsrail güçleri tarafından baskın yapıldı.
Ramez al-Tamim ve Ahmad al-Tamimi isimli iki öğrenciyi gözlerini bağlayarak gözaltına alan İsrail güçleri, kendilerini durdurmak isteyen okul personeline ise saldırdı.
İsrail güçlerinin ve Filistin’de bulunan İsraillilerin eğitim odaklı yaptığı çeşitli saldırıların, çocukların eğitim ve gelişim hakkını engellemeye yönelik olduğu biliniyor.
İsrail polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2021
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