https://tr.sputniknews.com/20220118/israilde-omicron-arastirmasi-4-kovid-asisi-yeterince-iyi-degil-1052840894.html

İsrail'de Omicron araştırması: 4 doz aşı yeterince iyi değil

İsrail'de Omicron araştırması: 4 doz aşı yeterince iyi değil

İsrail'de yapılan bir araştırmaya göre, dördüncü doz aşı koronavirüsün Omicron varyantına karşı beklenen etkinliği gösteremedi. Araştırmacılardan Gili Regev... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T10:34+0300

2022-01-18T10:34+0300

2022-01-18T10:41+0300

koronavirüs

israil

pfizer

araştırma

etkinlik

aşı

pandemi

kovid-19

omicron

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İsrail'de yürütülen bir araştırmaya göre, dördüncü doz koronavirüs aşısı Omicron varyantına karşı düşük bir etkinlik gösteriyor.Tel Aviv yakınlarındaki Sheba Tıp Merkezi'nde 154 sağlık çalışanını kapsayan bir araştırma, Pfizer aşısının dördüncü dozunun, önceki mutasyonlara kıyasla Omicron varyantına karşı 'yalnızca sınırda koruma' sağladığını ortaya çıkardı. 120 gönüllüden oluşan ayrı bir gruba ayrıca üç doz Pfizer aşısının ardından dördüncü doz olarak Moderna aşısı verildi, ancak bağışıklık tepkileri benzerdi.Araştırmacılardan biri olan Gili Regev Yochay, "Üçüncü dozdan sonra antikorlarda bir artış görüyoruz. Ancak dördüncü dozu alan birçok kişinin Omicron ile enfekte olduğunu belirledik" dedi. Yoghay, "Dördüncü doz aşı, Alpha ve Delta varyantlarına karşı mükemmel ancak Omicron'a karşı yeterince iyi değil" diye ekledi.Yeni bulgulara rağmen İsrailli sağlık yetkilileri bu ayın başlarından itibaren yaşlılar vesağlık çalışanları için dördüncü dozla ilerleme kaydetti.DSÖ ve EMA'dan uyarılarHem Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hem de Avrupa İlaç Ajansı (EMA), farklı nedenlerle olsa da hatırlatıcı dozların aşırı kullanımına karşı uyardı. Öte yandan DSÖ, bazı ülkelerin daha yoksul ülkelerdeki pek çok kişi ilk dozunu almadan önce üçüncü ve dördüncü aşılara geçildiğini gözlemleyerek, dünya çapında aşı dozlarının daha eşit bir şekilde dağıtılması çağrısında bulundu. Bu arada EMA, geçen hafta destekleyici aşıların olası olumsuz etkilerine dikkat çekerek, kısa bir süre içinde tekrarlanan aşıların 'bağışıklık tepkisinde sorunlara' yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220113/danimarka-avrupada-dorduncu-doz-asi-sunan-ilk-ulke-olacak-1052693191.html

https://tr.sputniknews.com/20220104/israil-koronavirus-asisinin-dorduncu-dozu-antikoru-bes-kat-artiriyor-1052394978.html

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israil, pfizer, araştırma, etkinlik, aşı, pandemi, kovid-19, omicron