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https://tr.sputniknews.com/20220118/istanbul-valiliginen-megakente-kar-yagisi-uyarisi-1052848285.html
İstanbul Valiliği'nden megakente kar yağışı uyarısı
İstanbul Valiliği'nden megakente kar yağışı uyarısı
İstanbul Valiliği, Metereoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Ocak çarşamba akşam saatlerinde etkili olacak kar yağışını hatırlatarak, uyarıda bulundu. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T13:34+0300
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İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Bugün (18 Ocak) akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur, gece saatlerinden Çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde kar yağışı bekleniyor" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220110/meteoroloji-uyardi-istanbul-ve-ankaraya-kar-geliyor-1052564135.html
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kar, istanbul, meteoroloji

İstanbul Valiliği'nden megakente kar yağışı uyarısı

13:34 18.01.2022
© AAİstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AA
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İstanbul Valiliği, Metereoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Ocak çarşamba akşam saatlerinde etkili olacak kar yağışını hatırlatarak, uyarıda bulundu.
İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Bugün (18 Ocak) akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur, gece saatlerinden Çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde kar yağışı bekleniyor" denildi.
İstanbul'da kar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
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Meteoroloji uyardı: İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor
10 Ocak, 06:08
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