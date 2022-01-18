https://tr.sputniknews.com/20220118/istanbul-valiliginen-megakente-kar-yagisi-uyarisi-1052848285.html

İstanbul Valiliği'nden megakente kar yağışı uyarısı

İstanbul Valiliği'nden megakente kar yağışı uyarısı

İstanbul Valiliği, Metereoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Ocak çarşamba akşam saatlerinde etkili olacak kar yağışını hatırlatarak, uyarıda bulundu. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T13:34+0300

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türkiye

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meteoroloji

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İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Bugün (18 Ocak) akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur, gece saatlerinden Çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde kar yağışı bekleniyor" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220110/meteoroloji-uyardi-istanbul-ve-ankaraya-kar-geliyor-1052564135.html

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kar, istanbul, meteoroloji