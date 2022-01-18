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İstanbul'da fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul'da fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri Marmara Denizindeki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T09:21+0300
2022-01-18T09:21+0300
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fırtına
istanbul deniz otobüsleri (ido)
bursa deniz otobüsleri (budo)
deniz otobüsü
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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.Öte yandan 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220112/bozcaada-ve-gokceada-feribot-seferleri-iptal-edildi-1052672153.html
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istanbul, fırtına, istanbul deniz otobüsleri (ido), bursa deniz otobüsleri (budo), deniz otobüsü

İstanbul'da fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

09:21 18.01.2022
© AAİstanbul'da fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul'da fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AA
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İDO ve BUDO'nun bazı seferleri Marmara Denizindeki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Öte yandan 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.
Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferlerine fırtına engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
TÜRKİYE
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
12 Ocak, 17:33
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