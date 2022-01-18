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https://tr.sputniknews.com/20220118/italyan-atlantia-siemensin-trafik-yonetimi-sirketini-950-milyon-euroya-satin-aliyor--1052832075.html
İtalyan Atlantia, Siemens’in trafik yönetimi şirketini 950 milyon euroya satın alıyor
İtalyan Atlantia, Siemens’in trafik yönetimi şirketini 950 milyon euroya satın alıyor
Alman teknoloji şirketi Siemens, karayolu trafik kontrol teknolojisi sağlayan yan kuruluşu Yunex Traffic'i İtalyan altyapı holding şirketi Atlantia’ya 950... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T00:28+0300
2022-01-18T00:30+0300
ekonomi
siemens
şirket
satın alma
italyan
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Siemens’ten yapılan açıklamada, Siemens Mobility bünyesinde oluşturulan karayolu trafiği yönetimi şirketi Yunex Traffic’in Atlantia’ya satılması konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi.Satış fiyatının 950 milyon euro olduğu aktarılan açıklamada, satın almanın gerekli izinler alındıktan sonra Eylül 2022’ye kadar tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.Öte yandan, Atlantia, ücretli otoyol, havalimanı ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteriyor.Şirket, İtalya'nın kuzeybatısındaki Cenova kentinde 2018’de çöken Morandi Köprüsü'nde 43 kişinin hayatını kaybetmesiyle gündeme gelmişti.Atlantia’nın yan kuruluşu Autostrade per l'Italia (ASPI), söz konusu köprünün işletmesi ve bakımından sorumluydu.Eylül 2019'da açıklanan ilk uzman raporunda, asma köprünün taşıyıcı çelik halatlarında, kesitlerinde ve bağlantı noktalarında yüksek oranda aşınma olduğu ve önemli bakımlarının eksik kaldığı tespitleri yapılmıştı.
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siemens, şirket, satın alma, italyan

İtalyan Atlantia, Siemens’in trafik yönetimi şirketini 950 milyon euroya satın alıyor

00:28 18.01.2022 (güncellendi: 00:30 18.01.2022)
© REUTERS / Guglielmo MangiapaneAtlantia logo
Atlantia logo - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
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Alman teknoloji şirketi Siemens, karayolu trafik kontrol teknolojisi sağlayan yan kuruluşu Yunex Traffic'i İtalyan altyapı holding şirketi Atlantia’ya 950 milyon euroya satmak için anlaşma imzaladı.
Siemens’ten yapılan açıklamada, Siemens Mobility bünyesinde oluşturulan karayolu trafiği yönetimi şirketi Yunex Traffic’in Atlantia’ya satılması konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi.
Satış fiyatının 950 milyon euro olduğu aktarılan açıklamada, satın almanın gerekli izinler alındıktan sonra Eylül 2022’ye kadar tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.
Öte yandan, Atlantia, ücretli otoyol, havalimanı ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteriyor.
Şirket, İtalya'nın kuzeybatısındaki Cenova kentinde 2018’de çöken Morandi Köprüsü'nde 43 kişinin hayatını kaybetmesiyle gündeme gelmişti.
Atlantia’nın yan kuruluşu Autostrade per l'Italia (ASPI), söz konusu köprünün işletmesi ve bakımından sorumluydu.
Eylül 2019'da açıklanan ilk uzman raporunda, asma köprünün taşıyıcı çelik halatlarında, kesitlerinde ve bağlantı noktalarında yüksek oranda aşınma olduğu ve önemli bakımlarının eksik kaldığı tespitleri yapılmıştı.
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