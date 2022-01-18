https://tr.sputniknews.com/20220118/italyan-atlantia-siemensin-trafik-yonetimi-sirketini-950-milyon-euroya-satin-aliyor--1052832075.html

İtalyan Atlantia, Siemens’in trafik yönetimi şirketini 950 milyon euroya satın alıyor

İtalyan Atlantia, Siemens’in trafik yönetimi şirketini 950 milyon euroya satın alıyor

Alman teknoloji şirketi Siemens, karayolu trafik kontrol teknolojisi sağlayan yan kuruluşu Yunex Traffic'i İtalyan altyapı holding şirketi Atlantia’ya 950... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T00:28+0300

2022-01-18T00:28+0300

2022-01-18T00:30+0300

ekonomi

siemens

şirket

satın alma

italyan

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Siemens’ten yapılan açıklamada, Siemens Mobility bünyesinde oluşturulan karayolu trafiği yönetimi şirketi Yunex Traffic’in Atlantia’ya satılması konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi.Satış fiyatının 950 milyon euro olduğu aktarılan açıklamada, satın almanın gerekli izinler alındıktan sonra Eylül 2022’ye kadar tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.Öte yandan, Atlantia, ücretli otoyol, havalimanı ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteriyor.Şirket, İtalya'nın kuzeybatısındaki Cenova kentinde 2018’de çöken Morandi Köprüsü'nde 43 kişinin hayatını kaybetmesiyle gündeme gelmişti.Atlantia’nın yan kuruluşu Autostrade per l'Italia (ASPI), söz konusu köprünün işletmesi ve bakımından sorumluydu.Eylül 2019'da açıklanan ilk uzman raporunda, asma köprünün taşıyıcı çelik halatlarında, kesitlerinde ve bağlantı noktalarında yüksek oranda aşınma olduğu ve önemli bakımlarının eksik kaldığı tespitleri yapılmıştı.

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siemens, şirket, satın alma, italyan