https://tr.sputniknews.com/20220118/japonyada-kovid-19-gunluk-vaka-sayisi-ilk-kez-30-bini-gecti--1052850171.html

Japonya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı ilk kez 30 bini geçti

Japonya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı ilk kez 30 bini geçti

Japonya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı salgının başından beri ilk kez 30 bini aştı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T14:11+0300

2022-01-18T14:11+0300

2022-01-18T14:13+0300

japonya

2020 tokyo olimpiyatları

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052850269_0:0:3205:1804_1920x0_80_0_0_55f5c4fce6ad08326c70f20f1c58051b.jpg

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı ülke genelinde son 24 saatte 32 bin 197 vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın düzenlendiği 20 Ağustos 2021'deki 25 bin 992 vaka rekoru kırıldı. 2022'nin ilk günü saptanan yaklaşık 500 vaka sonrası, günlük vakaların 60 kattan fazla yükselmesi de dikkati çekti. Son bir günde başkent Tokyo'da 5 bin 185, güneydeki Osaka kentine 5 bin 396 vaka saptandı. Başkentteki vaka sayısı son 5 aydır ilk kez 5 bini geçerken, Osaka'da ise en yüksek vaka kaydedilmiş oldu. Kyodo ajansına göre hükümet, henüz 3 eyalette uygulanan kısmi olağanüstü hali 21 Ocak'tan itibaren 16 eyalete yaymayı planlıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220116/japonyada-omicrondan-ilk-can-kayiplari-dogrulandi-1052781630.html

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

japonya, 2020 tokyo olimpiyatları, koronavirüs