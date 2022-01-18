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https://tr.sputniknews.com/20220118/japonyada-kovid-19-gunluk-vaka-sayisi-ilk-kez-30-bini-gecti--1052850171.html
Japonya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı ilk kez 30 bini geçti
Japonya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı ilk kez 30 bini geçti
Japonya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı salgının başından beri ilk kez 30 bini aştı. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T14:11+0300
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japonya
2020 tokyo olimpiyatları
koronavirüs
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Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı ülke genelinde son 24 saatte 32 bin 197 vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın düzenlendiği 20 Ağustos 2021'deki 25 bin 992 vaka rekoru kırıldı. 2022'nin ilk günü saptanan yaklaşık 500 vaka sonrası, günlük vakaların 60 kattan fazla yükselmesi de dikkati çekti. Son bir günde başkent Tokyo'da 5 bin 185, güneydeki Osaka kentine 5 bin 396 vaka saptandı. Başkentteki vaka sayısı son 5 aydır ilk kez 5 bini geçerken, Osaka'da ise en yüksek vaka kaydedilmiş oldu. Kyodo ajansına göre hükümet, henüz 3 eyalette uygulanan kısmi olağanüstü hali 21 Ocak'tan itibaren 16 eyalete yaymayı planlıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220116/japonyada-omicrondan-ilk-can-kayiplari-dogrulandi-1052781630.html
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japonya, 2020 tokyo olimpiyatları, koronavirüs

Japonya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı ilk kez 30 bini geçti

14:11 18.01.2022 (güncellendi: 14:13 18.01.2022)
© REUTERS / KIM KYUNG-HOONJaponya- Koronavirüs
Japonya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / KIM KYUNG-HOON
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Japonya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı salgının başından beri ilk kez 30 bini aştı.
Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı ülke genelinde son 24 saatte 32 bin 197 vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın düzenlendiği 20 Ağustos 2021'deki 25 bin 992 vaka rekoru kırıldı.
2022'nin ilk günü saptanan yaklaşık 500 vaka sonrası, günlük vakaların 60 kattan fazla yükselmesi de dikkati çekti.
Son bir günde başkent Tokyo'da 5 bin 185, güneydeki Osaka kentine 5 bin 396 vaka saptandı. Başkentteki vaka sayısı son 5 aydır ilk kez 5 bini geçerken, Osaka'da ise en yüksek vaka kaydedilmiş oldu.
Kyodo ajansına göre hükümet, henüz 3 eyalette uygulanan kısmi olağanüstü hali 21 Ocak'tan itibaren 16 eyalete yaymayı planlıyor.
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