'Kanada, Ukrayna'ya özel harekat askerlerinden oluşan bir birlik gönderdi'

Moskova ile Washington ve Brüksel arasındaki güvenlik garantileriyle ilgili müzakerelere rağmen Batılı ülkeler, Rusya, ABD ve NATO arasındaki gerilim noktalarından biri olan Ukrayna'ya ve yakınlarına asker göndermeye devam ediyor.



Global News televizyonunun kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kanada, özel harekat askerlerinden oluşan küçük bir birliği Ukrayna'ya gönderdi.



Global News'e konuşan kaynaklar, bu adımın NATO müttefikleri tarafından Rus saldırganlığının çerçevelenmesi ve Ukrayna hükümetini destekleme yollarının bulunması için yürütülen çalışmaların bir parçası olduğunu söyledi.



Kaynaklar, özel harekat birliğinin bir diğer görevinin Ukrayna'daki durumun tırmanması halinde Kanadalı diplomatların ülkeden tahliyesi olduğunu vurguladı.



Daha önce CBC televizyonu, yerel güvenlik güçlerinin yetiştirilmesi için Kanada'nın Ukrayna'ya 200 asker gönderdiğini duyurmuştu.



Dün NATO'nun Hollanda Donanması'na ait HNLMS Rotterdam gemisini Baltık Denizi'ne gönderdiği belirtilmişi.



İsveç'te yayınlanan Aftonbladet gazetesine konuşan bir NATO yetkilisi, "Bu, planlı bir intikal ve onlar varlıklarını ve NATO'yla dayanışmalarını göstermek için oradalar" demişti.



İsveç Ulusal Savunma Koleji Öğretim Üyesi Magnus Cristiansson, "Geminin bölgeye intikali, Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki askeri faaliyetlerini artırdığı dönemde Avrupa'daki mevcut güvenlik durumuyla alakalı" diye konuşmuştu.