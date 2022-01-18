https://tr.sputniknews.com/20220118/kayip-basvurusu-yaptigi-esini-bogarak-bos-araziye-gomdugu-ortaya-cikti-3-yil-sonra-itiraf-etti-1052866600.html

Kayıp başvurusu yaptığı eşini boğarak boş araziye gömdüğü ortaya çıktı: 3 yıl sonra itiraf etti

Kayıp başvurusu yaptığı eşini boğarak boş araziye gömdüğü ortaya çıktı: 3 yıl sonra itiraf etti

İzmir'de, 6 ay önce kayıp başvurusu yapılan Sinem Karaboğa'nın, eşi Ferat Karaboğa tarafından 3 yıl önce boğularak öldürüldükten sonra Artvin'in Ardanuç... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T21:52+0300

2022-01-18T21:52+0300

2022-01-18T21:52+0300

türkiye

izmir

kadın cinayeti

arazi

ceset

eş

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İzmir’de, yaklaşık 6 ay önce jandarmaya başvuran Ferat Karaboğa, eşi Sinem Karaboğa’ya ulaşamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu. Ekiplerce başlatılan arama çalışmalarında kayıp kadına dair bir ize ulaşılamadı.Yürütülen soruşturmada polis, Ferat Karaboğa’yı eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına aldı. Tutuklanan Karaboğa, cezaevinde suçunu itiraf etti. Ferat Karaboğa, boğarak öldürdüğü eşini battaniyeye sarıp, bir dönem yaşadıkları Artvin’in Ardanuç ilçesinde boş araziye gömdüğünü söyledi.Cinayet zanlısının gösterdiği alanda Cumhuriyet Savcılığı gözetiminde ekiplerce yapılan kazı çalışmasında kadının cesedine ulaşıldı. Ceset, otopsi ve DNA tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Karaboğa’nın cinayeti kıskançlık meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu işlediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Ferat Karaboğa’nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Yalandan kim ölmüş ki diyorlar. Doğrudur. Yalandan beden ölmez ama gönül ölür, dostluk ölür, güven ölür” ifadelerine yer verdiği görüldü.

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izmir, kadın cinayeti, arazi, ceset, eş