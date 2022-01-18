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https://tr.sputniknews.com/20220118/kayip-basvurusu-yaptigi-esini-bogarak-bos-araziye-gomdugu-ortaya-cikti-3-yil-sonra-itiraf-etti-1052866600.html
Kayıp başvurusu yaptığı eşini boğarak boş araziye gömdüğü ortaya çıktı: 3 yıl sonra itiraf etti
Kayıp başvurusu yaptığı eşini boğarak boş araziye gömdüğü ortaya çıktı: 3 yıl sonra itiraf etti
İzmir'de, 6 ay önce kayıp başvurusu yapılan Sinem Karaboğa'nın, eşi Ferat Karaboğa tarafından 3 yıl önce boğularak öldürüldükten sonra Artvin'in Ardanuç... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T21:52+0300
2022-01-18T21:52+0300
türkiye
izmir
kadın cinayeti
arazi
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İzmir’de, yaklaşık 6 ay önce jandarmaya başvuran Ferat Karaboğa, eşi Sinem Karaboğa’ya ulaşamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu. Ekiplerce başlatılan arama çalışmalarında kayıp kadına dair bir ize ulaşılamadı.Yürütülen soruşturmada polis, Ferat Karaboğa’yı eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına aldı. Tutuklanan Karaboğa, cezaevinde suçunu itiraf etti. Ferat Karaboğa, boğarak öldürdüğü eşini battaniyeye sarıp, bir dönem yaşadıkları Artvin’in Ardanuç ilçesinde boş araziye gömdüğünü söyledi.Cinayet zanlısının gösterdiği alanda Cumhuriyet Savcılığı gözetiminde ekiplerce yapılan kazı çalışmasında kadının cesedine ulaşıldı. Ceset, otopsi ve DNA tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Karaboğa’nın cinayeti kıskançlık meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu işlediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Ferat Karaboğa’nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Yalandan kim ölmüş ki diyorlar. Doğrudur. Yalandan beden ölmez ama gönül ölür, dostluk ölür, güven ölür” ifadelerine yer verdiği görüldü.
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izmir, kadın cinayeti, arazi, ceset, eş

Kayıp başvurusu yaptığı eşini boğarak boş araziye gömdüğü ortaya çıktı: 3 yıl sonra itiraf etti

21:52 18.01.2022
© İHA / DAVUT HAS cinayet, polis, olay yeri
cinayet, polis, olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© İHA / DAVUT HAS
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İzmir'de, 6 ay önce kayıp başvurusu yapılan Sinem Karaboğa'nın, eşi Ferat Karaboğa tarafından 3 yıl önce boğularak öldürüldükten sonra Artvin'in Ardanuç ilçesinde boş araziye gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Karaboğa'nın gösterdiği alanda yapılan kazıda kadının cesedine ulaşıldı.
İzmir’de, yaklaşık 6 ay önce jandarmaya başvuran Ferat Karaboğa, eşi Sinem Karaboğa’ya ulaşamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu. Ekiplerce başlatılan arama çalışmalarında kayıp kadına dair bir ize ulaşılamadı.
Yürütülen soruşturmada polis, Ferat Karaboğa’yı eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına aldı. Tutuklanan Karaboğa, cezaevinde suçunu itiraf etti. Ferat Karaboğa, boğarak öldürdüğü eşini battaniyeye sarıp, bir dönem yaşadıkları Artvin’in Ardanuç ilçesinde boş araziye gömdüğünü söyledi.
Cinayet zanlısının gösterdiği alanda Cumhuriyet Savcılığı gözetiminde ekiplerce yapılan kazı çalışmasında kadının cesedine ulaşıldı. Ceset, otopsi ve DNA tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Karaboğa’nın cinayeti kıskançlık meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu işlediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Ferat Karaboğa’nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Yalandan kim ölmüş ki diyorlar. Doğrudur. Yalandan beden ölmez ama gönül ölür, dostluk ölür, güven ölür” ifadelerine yer verdiği görüldü.
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