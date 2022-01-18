Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.28'te Sarıoğlan ilçesinde 4.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin 23.75 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.Kayseri Valisi Günaydın: Tüm ekipler sahadaKayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentte yaşanan deprem nedeniyle tüm ekiplerin sahada olduğunu aktardı.Günaydın, depremin ardından sosyal medya hesabında, "Kıymetli hemşehrilerim, Sarıoğlan ilçemizde meydana gelen deprem sonrası bütün ekiplerimiz sahadadır. Hepimize geçmiş olsun" paylaşımı yaptı.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da "Merkez üssü Sarıoğlan olan 4,9 şiddetinde bir depremi şehrimizde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Şu an için elimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun" ifadelerini paylaştı.Kentteki ilçe belediye başkanları da sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun dileğinde bulundu.
AFAD, Kayseri Sarıoğlan'da saat 02.28'te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 23.75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.28'te Sarıoğlan ilçesinde 4.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 23.75 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.
Kayseri Valisi Günaydın: Tüm ekipler sahada
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentte yaşanan deprem nedeniyle tüm ekiplerin sahada olduğunu aktardı.
Günaydın, depremin ardından sosyal medya hesabında, "Kıymetli hemşehrilerim, Sarıoğlan ilçemizde meydana gelen deprem sonrası bütün ekiplerimiz sahadadır. Hepimize geçmiş olsun" paylaşımı yaptı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da "Merkez üssü Sarıoğlan olan 4,9 şiddetinde bir depremi şehrimizde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Şu an için elimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun" ifadelerini paylaştı.
Kentteki ilçe belediye başkanları da sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun dileğinde bulundu.