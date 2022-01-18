Kılıçdaroğlu: Kıskanıyor İBB Başkanı’nı, niye kıskanıyorsun, senin çözemediğini o çözecek

Kavala 1541 gündür hapiste. Adalet için mahkemelerimiz var, uluslararası hukuk var. Bir kişinin haksız yere uzun süre hapiste tutulması en büyük adaletsizliktir. Bu sorunu çözmek inşallah Millet İttifakı’na nasip olacak. Kavala 1541 gündür hapiste. Adalet için mahkemelerimiz var, uluslararası hukuk var. Bir kişinin haksız yere uzun süre hapiste tutulması en büyük adaletsizliktir. Bu sorunu çözmek inşallah Millet İttifakı’na nasip olacak.

Genç bir avukata yetki veriliyor, yolsuzluk yapanları, sosyal medyadan çıkarmak istiyorlar. Davaları kabul edin dendi. Gerekirse o avukatın adını açıklayacağım. Kul hakkı yiyenin hesabını soracağız. Genç bir avukata yetki veriliyor, yolsuzluk yapanları, sosyal medyadan çıkarmak istiyorlar. Davaları kabul edin dendi. Gerekirse o avukatın adını açıklayacağım. Kul hakkı yiyenin hesabını soracağız.

Kıskanıyor İBB Başkanı’nı, niye kıskanıyorsun, senin yıllardır çözemediğini belediye başkanımız çözecek. Kıskanıyor İBB Başkanı’nı, niye kıskanıyorsun, senin yıllardır çözemediğini belediye başkanımız çözecek.

Aileden biri mutfağa girince hüzne kapılmamalı, dolabı dolu olmalı. Aileden biri mutfağa girince hüzne kapılmamalı, dolabı dolu olmalı.

Vatandaş sanıyor ki MB'de faiz düştü bütün bankalarda da düştü, tam bir aldatmaca. Vatandaş sanıyor ki MB'de faiz düştü bütün bankalarda da düştü, tam bir aldatmaca.

Devleti deneme tahtasına çevirirseniz, sonra da Hazine'den büyük paraları bir avuç kişiye verirseniz yoksulluk artar. Devleti deneme tahtasına çevirirseniz, sonra da Hazine'den büyük paraları bir avuç kişiye verirseniz yoksulluk artar.

Toplam kamu borcunun yüzde 16'sı sabit faiz, yüzde 66'sı dövize endeksli, yüzde 19'u enflasyona endeksli. Toplam kamu borcunun yüzde 16'sı sabit faiz, yüzde 66'sı dövize endeksli, yüzde 19'u enflasyona endeksli.

Şanlıurfa Belediye Başkanlığı'nı verin, çiftçilere elektriği bedava vereceğiz dedim. Birilerini rahatsız etmiş bundan. Elektriğin belediyelerin görev alanında olmamasına rağmen, dünyadan haberi yok. Her sözün mutlaka altyapısı vardır. Büyükşehir belediye başkanlığını bize verdiğinizde, güneş tarlaları olacak orda. 3 yılda yapacağız bunu. Şanlıurfa Belediye Başkanlığı'nı verin, çiftçilere elektriği bedava vereceğiz dedim. Birilerini rahatsız etmiş bundan. Elektriğin belediyelerin görev alanında olmamasına rağmen, dünyadan haberi yok. Her sözün mutlaka altyapısı vardır. Büyükşehir belediye başkanlığını bize verdiğinizde, güneş tarlaları olacak orda. 3 yılda yapacağız bunu.

Erdoğan'ı konuşmanın bir anlamı yok artık. Zaten 'çirkin küfürbaz dil' onun dili, biz o seviyeye inmeyiz. Mesele Erdoğan değil mesele Türkiye. Artık kendisini kenara itip hoşgörüsüzlüğü azaltma zamanı. Bunun için 'helalleşme' dedim. Helalleşme yolculuğuna başladım ve sürdürüyorum. Amacım yarın yöneteceğimiz devletin çeşitliliği ile gurur duyacağımızı halkımıza anlatmak. Erdoğan'ı konuşmanın bir anlamı yok artık. Zaten 'çirkin küfürbaz dil' onun dili, biz o seviyeye inmeyiz. Mesele Erdoğan değil mesele Türkiye. Artık kendisini kenara itip hoşgörüsüzlüğü azaltma zamanı. Bunun için 'helalleşme' dedim. Helalleşme yolculuğuna başladım ve sürdürüyorum. Amacım yarın yöneteceğimiz devletin çeşitliliği ile gurur duyacağımızı halkımıza anlatmak.