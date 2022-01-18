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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. 18.01.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
fahrettin koca
koronavirüs
koronavirüs bilim kurulu
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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.Bir yandan aşılama devam ederken bir yandan da salgının seyrine ilişkin son gelişmeler Sağlık Bakanlığı'nın gündeminde.Koronavirüste son durumTürkiye'de son 24 saatte 403 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı. 162 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 72 bin 106 oldu.Haftalık vaka haritasında ise binli rakamlar aşıldı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu. Eskişehir ise 1359,54 vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı. Vakalar 78 ilde artarken, yalnızca 3 ilde azaldı.
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fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüs bilim kurulu, omicron

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

08:50 18.01.2022 (güncellendi: 09:11 18.01.2022)
© AAKoronavirüs Bilim Kurulu
Koronavirüs Bilim Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AA
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Bir yandan aşılama devam ederken bir yandan da salgının seyrine ilişkin son gelişmeler Sağlık Bakanlığı'nın gündeminde.

Koronavirüste son durum

Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı. 162 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 72 bin 106 oldu.
Haftalık vaka haritasında ise binli rakamlar aşıldı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu. Eskişehir ise 1359,54 vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı. Vakalar 78 ilde artarken, yalnızca 3 ilde azaldı.
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