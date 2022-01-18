https://tr.sputniknews.com/20220118/koronavirus-bilim-kurulu-toplaniyor-1052838521.html

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T08:50+0300

2022-01-18T08:50+0300

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koronavirüs

fahrettin koca

koronavirüs

koronavirüs bilim kurulu

omicron

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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.Bir yandan aşılama devam ederken bir yandan da salgının seyrine ilişkin son gelişmeler Sağlık Bakanlığı'nın gündeminde.Koronavirüste son durumTürkiye'de son 24 saatte 403 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı. 162 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 72 bin 106 oldu.Haftalık vaka haritasında ise binli rakamlar aşıldı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu. Eskişehir ise 1359,54 vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı. Vakalar 78 ilde artarken, yalnızca 3 ilde azaldı.

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fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüs bilim kurulu, omicron