https://tr.sputniknews.com/20220118/kullandigi-is-makinesi-ile-birlikte-25-metreden-dustu-1052857601.html

Kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden düştü

Kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden düştü

Kadıköy'de Dudullu-Bostancı metro inşaatında çalışan bir işçi kum yüklediği sırada dengesini kaybederek 25 metre yükseklikten kullandığı iş makinesi ile... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T17:09+0300

2022-01-18T17:09+0300

2022-01-18T17:09+0300

türkiye

istanbul

iş kazası

işçi

metro

dudullu

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İstanbul'da Dudullu-Bostancı metro inşaatı çalışması sırasında Serhat Erdoğan isimli işçi kum attığı sırada dengesini kaybederek 25 metre yükseklikten metro inşaatındaki boşluğa düştü.İş makinesi ile birlikte boşluğa çakılan işçi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yaralı işçi vince takılan sepet ile düştüğü yerden çıkarıldı. Yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Metro inşaatında çalışan bir işçi, "Buradan kumu aldı, öbür tarafa indiriyordu. Nasıl olduğunu anlamadık. İş makinesi ile birlikte düştü" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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istanbul, iş kazası, işçi, metro, dudullu