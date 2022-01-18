https://tr.sputniknews.com/20220118/kuzey-kore-dunku-denemelerin-taktik-gudumlu-fuze-testleri-oldugunu-acikladi-1052840185.html

Kuzey Kore, dünkü denemelerin 'taktik güdümlü füze' testleri olduğunu açıkladı

Kuzey Kore, dünkü denemelerin 'taktik güdümlü füze' testleri olduğunu açıkladı

Kuzey Kore tarafından dün gerçekleştirilen denemelerde 'taktik güdümlü füzelerin' test edildiği bildirildi. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T09:55+0300

2022-01-18T09:55+0300

2022-01-18T09:56+0300

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kuzey kore lideri kim jong un

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberinde, testin halihazırda üretilmekte ve konuşlandırılmakta olan füzeleri değerlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.Deneme atışları dün gerçekleştirilen balistik füzelerin 'doğruluğunun, güvenliğinin ve verimliliğinin' test edildiği ve denizdeki hedefini 'başarıyla' vurduğu belirtildi.Haberde füze sistemleri hakkında detay verilmezken SEUL Üniversitesinden Profesör Kim Dong-yub, Kuzey Kore'nin ABD menşeli MGM-140 Ordu Taktik Füze Sistemi'ne benzer kısa menzilli bir füze denemesi yaptığı değerlendirmesinde bulundu.Seul'deki Ewha Kadın Üniversitesinden Profesör Park Won Gon, Kuzey'in silah geliştirmesi ve seri üretiminin, ülkenin nükleer güç kimliğini sağlamlaştırma çabalarının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.Öte yandan, dünkü test, Kuzey Kore'nin bu ayki dördüncü füze denemesi oldu.Kuzey Kore'nin füze denemeleriKuzey Kore, 5 Ocak'ta 'hipersonik füzeyi başarıyla denediğini' açıklamıştı.KCNA, 12 Ocak'ta ülkede yeni bir hipersonik füze denemesinin başarıyla gerçekleştiğini duyurmuştu.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede, 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füze test edilmişti.Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin 'balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını' duyurmuştu. İki ülke, füzenin havada sesten 10 kat daha hızlı hareket ettiğini bildirmişti.ABD yönetimi, 12 Ocak’ta Kuzey Kore'nin silah ve füze programına ekipman sağlayan 6 Kuzey Koreli, bir Rus ve Rusya merkezli bir firmayı yaptırım listesine aldığını bildirmişti.Kuzey Kore, ABD’nin kararına tepki göstermişti.

https://tr.sputniknews.com/20220117/kuzey-koreden-2022nin-4-fuze-denemesi-uluslararasi-toplumda-ne-mesaj-vermek-istiyor-sorusu-1052802351.html

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