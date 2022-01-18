https://tr.sputniknews.com/20220118/la-casa-de-papelin-guney-kore-uyarlamasindan-ilk-fragman-1052854838.html

'La Casa de Papel'in Güney Kore uyarlamasından ilk fragman

'La Casa de Papel'in Güney Kore uyarlamasından ilk fragman

'La Casa de Papel' dizisinin Güney Kore uyarlaması 'Money Heist: Korea- Joint Economic Area'dan ilk resmi fragman paylaşıldı. Netflix'in diziye ne zaman... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T16:34+0300

2022-01-18T16:34+0300

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netflix

la casa de papel

ispanya

güney kore

berlin

tokyo

profesör

dizi

yaşam

money heist: korea- joint economic area

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Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in en popüler dizilerinden olan İspanyol yapımı 'La Casa de Papel' dizisinin Güney Kore uyarlamasından ilk tanıtım geldi. 'Money Heist: Korea- Joint Economic Area' adlı uyarlamanın fragmanında önce Yoo Ji-tae'nin canlandırdığı Profesör karakteri soygun planlarken görülüyor. Profesör, dizinin alametifarikalarından olan İspanyol ressam Salvador Dali maskesi ve geleneksel Kore maskelerinin asılı olduğu bir duvarın önünde duruyor. Profesör maskelerden birine uzanıyor ama hangi maskeyi seçtiği gösterilmiyor. Fragmanda gösterilen ikinci karakter ise Seon Woo-jin 'in hayat vereceği Lizbon. Fragmanın sonunda diğer oyuncuların isimleri de yer alıyor:

ispanya

güney kore

berlin

tokyo

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