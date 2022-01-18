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'La Casa de Papel'in Güney Kore uyarlamasından ilk fragman
'La Casa de Papel'in Güney Kore uyarlamasından ilk fragman
'La Casa de Papel' dizisinin Güney Kore uyarlaması 'Money Heist: Korea- Joint Economic Area'dan ilk resmi fragman paylaşıldı. Netflix'in diziye ne zaman... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T16:34+0300
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netflix
la casa de papel
ispanya
güney kore
berlin
tokyo
profesör
dizi
yaşam
money heist: korea- joint economic area
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Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in en popüler dizilerinden olan İspanyol yapımı 'La Casa de Papel' dizisinin Güney Kore uyarlamasından ilk tanıtım geldi. 'Money Heist: Korea- Joint Economic Area' adlı uyarlamanın fragmanında önce Yoo Ji-tae'nin canlandırdığı Profesör karakteri soygun planlarken görülüyor. Profesör, dizinin alametifarikalarından olan İspanyol ressam Salvador Dali maskesi ve geleneksel Kore maskelerinin asılı olduğu bir duvarın önünde duruyor. Profesör maskelerden birine uzanıyor ama hangi maskeyi seçtiği gösterilmiyor. Fragmanda gösterilen ikinci karakter ise Seon Woo-jin 'in hayat vereceği Lizbon. Fragmanın sonunda diğer oyuncuların isimleri de yer alıyor:
ispanya
güney kore
berlin
tokyo
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netflix, la casa de papel, ispanya, güney kore, berlin, tokyo, profesör, dizi, money heist: korea- joint economic area

'La Casa de Papel'in Güney Kore uyarlamasından ilk fragman

16:34 18.01.2022 (güncellendi: 16:35 18.01.2022)
© AFP 2021 / PHILIPPE LOPEZLa Casa de Papel
La Casa de Papel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / PHILIPPE LOPEZ
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'La Casa de Papel' dizisinin Güney Kore uyarlaması 'Money Heist: Korea- Joint Economic Area'dan ilk resmi fragman paylaşıldı. Netflix'in diziye ne zaman seyirciyle buluşturacağına dair ise henüz bilgi yok.
Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in en popüler dizilerinden olan İspanyol yapımı 'La Casa de Papel' dizisinin Güney Kore uyarlamasından ilk tanıtım geldi.
'Money Heist: Korea- Joint Economic Area' adlı uyarlamanın fragmanında önce Yoo Ji-tae'nin canlandırdığı Profesör karakteri soygun planlarken görülüyor. Profesör, dizinin alametifarikalarından olan İspanyol ressam Salvador Dali maskesi ve geleneksel Kore maskelerinin asılı olduğu bir duvarın önünde duruyor. Profesör maskelerden birine uzanıyor ama hangi maskeyi seçtiği gösterilmiyor. Fragmanda gösterilen ikinci karakter ise Seon Woo-jin 'in hayat vereceği Lizbon.
Fragmanın sonunda diğer oyuncuların isimleri de yer alıyor:
Berlin- 'Squid Game'den tanınan Park Hae-soo
Tokyo- Jung Juong-seo
Moskova- Lee Won-jong
Helsinki- Kim Ji-hoon
Oslo- Lee Kyu-ho
Nairobi- Jang Yoon-ju
Rio- Lee Hyun-woo
Denver- Kim Ji-hun
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