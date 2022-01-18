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https://tr.sputniknews.com/20220118/lavrov-rusya-kendi-topraklarindaki-askerlerinin-intikaline-iliskin-talepleri-kabul-edemez-1052856474.html
Lavrov: Rusya, kendi topraklarındaki askerlerinin intikaline ilişkin talepleri kabul edemez
Lavrov: Rusya, kendi topraklarındaki askerlerinin intikaline ilişkin talepleri kabul edemez
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın kendi topraklarındaki askerlerinin intikaline ilişkin talepleri kabul edemeyeceğini Alman mevkidaşı Annalena... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T16:46+0300
2022-01-18T16:46+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
almanya
annalena baerbock
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Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'la ilk yüz yüze görüşmesini Moskova'da gerçekleştirdi.Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Batılı siyasetçilerden her ülkenin kendi topraklarında yaptığı gibi Rusya'nın da gerçekleştirdiği askeri intikaller hakkında açıklamalar duyduklarını belirterek Rusya'nın bu konuda hiçbir talebi kabul edemeyeceğini Baerbock'a izah ettiğini vurguladı.Rusya'nın yeni bir çatışma durumu yaratmak için hiçbir sebep vermediğinin altını çizen Lavrov, "Biz hiç kimseyi hiçbir konuda tehdit etmiyoruz ancak bize yönelik tehditleri duyuyoruz. Biz, somut adımlara, somut işlere ve partnerlerimizin atacakları somut adımlara göre hareket edeceğiz ve doğal olarak vereceğimiz tepkiyi belirleyeceğiz" dedi.
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rusya, sergey lavrov, almanya, annalena baerbock

Lavrov: Rusya, kendi topraklarındaki askerlerinin intikaline ilişkin talepleri kabul edemez

16:46 18.01.2022
© Sputnik / Алексей Майшев / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov - Annalena Baerbock
Sergey Lavrov - Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın kendi topraklarındaki askerlerinin intikaline ilişkin talepleri kabul edemeyeceğini Alman mevkidaşı Annalena Baerbock'a anlattığını söyledi.
Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'la ilk yüz yüze görüşmesini Moskova'da gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Batılı siyasetçilerden her ülkenin kendi topraklarında yaptığı gibi Rusya'nın da gerçekleştirdiği askeri intikaller hakkında açıklamalar duyduklarını belirterek Rusya'nın bu konuda hiçbir talebi kabul edemeyeceğini Baerbock'a izah ettiğini vurguladı.

Rusya'nın yeni bir çatışma durumu yaratmak için hiçbir sebep vermediğinin altını çizen Lavrov, "Biz hiç kimseyi hiçbir konuda tehdit etmiyoruz ancak bize yönelik tehditleri duyuyoruz. Biz, somut adımlara, somut işlere ve partnerlerimizin atacakları somut adımlara göre hareket edeceğiz ve doğal olarak vereceğimiz tepkiyi belirleyeceğiz" dedi.
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